RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:59, 10 февраля 2025

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Кеворковой

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма в отношении журналистки Надежды Кеворковой.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2024 года Басманный суд Москвы оставил Кеворкову под стражей до 5 января, Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста. 3 декабря стало известно, что дело Кеворковой возвращено из прокуратуры следствию для устранения неточностей в обвинении. В декабре суд оставил Кеворкову под арестом до 3 марта.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Надежды Кеворковой, которая обвиняется в оправдании терроризма", - написал сегодня в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.

Он уточнил, что Кеворкова находится в СИЗО. "Теперь мы ждем поступления дела в суд и назначения судебного заседания", - добавил адвокат.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Бадра Гунба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=7qB4CbrB-D4
17:20, 7 февраля 2025
Визит Гунбы в Москву подчеркнул неравные условия кандидатов в президенты Абхазии
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Очередь в банке, фото: Pinterest
05:34, 3 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по объему вкладов населения
Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
16:26, 30 января 2025
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Эльза Солтаева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Марем" от 05.02.25, https://t.me/marem_group/971. Побег Эльзы Солтаевой

Блогеры
Фото
17:04, 5 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Сеятели смерти. Убийство пожилой нальчанки актуализировало проблему наркомании
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
16:59, 1 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Превышение... В Нальчике осудили двух сотрудников ДПС
Фото
11:05, 31 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Последняя прогулка. В Нальчике негодяй убил 87-летнюю бабушку просто так
Фото
17:09, 30 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Верховный суд КБР оставил без изменения приговор Ларисе Барагуновой
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники акции протеста с грузинским флагом. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/166529-8-fevralia-na-73-yi-den-nepreryvnogo-protesta-v-tbilisi-i-regionakh-zaplanirovano-provedenie-neskolkikh-aktsii
09 февраля 2025, 16:56
Два грузинских активиста оштрафованы за участие в протестах

Игбал Абилов. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M
09 февраля 2025, 15:57
Завершено следствие по делу этнографа Абилова

Джалал Джавадов. Фото с его страницы в соцсети X https://x.com/CavadovCalal/status/1884686404254359860/
08 февраля 2025, 16:55
Бакинский активист Джавадов обвинил силовиков в пытках

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://www.instagram.com/p/DFserLHIp5f/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 февраля 2025, 18:13
Шахназ Бейляргызы взята в СИЗО под медицинское наблюдение

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше