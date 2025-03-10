Свидетели обвинения дали показания в пользу Кеворковой

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Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека.

Как писал "Кавказский узел", дело журналистки Надежды Кеворковой поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. 24 февраля первое заседание по делу прошло в закрытом режиме, на нем рассматривался только вопрос о продлении ареста журналистки.

Надежда Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан" (признано террористическим, его деятельность запрещена в России).

Кеворкова в суде отказалась признать вину

Сегодня в суде начались слушания по делу Надежды Кеворковой, поддержать подсудимую пришли ее родственники и друзья. Зал заседаний был подобран небольшой, в нем в качестве слушателей разместились всего 10 человек, из них половина журналисты, остальные родственники, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Перед началом заседания Надежде Кеворковой задали вопрос из зала, доходят ли письма. "Не доходят", - ответила она.

Затем адвокат Калой Ахильгов неожиданно сообщил, что заседание перенесут в зал побольше. В большом зале удалось собрать уже не менее 30 слушателей.

Судья, начав процесс, задал несколько вопросов Кеворковой. "Мера пресечения менялась?"- спросил, в частности, судья. "Нет, я же под стражей", - ответила она.

Обвинение понятно, вину не признаю

После этого прокурору дали возможность огласить обвинение. В ходе чтения он подробно процитировал оба поста Кеворковой в Telegram и указал, что обвинение опирается на психолого-лингвистическую экспертизу, которая "установила, что [Кеворкова] совершила публичное оправдание терроризма". "Обвинение понятно, вину не признаю", - заявила Надежда Кеворкова.

Близкие Кеворковой дали показания в суде

После оглашения обвинения судья вновь перенес заседание в маленький зал, где опять смогли разместить лишь 10 человек. Судом были допрошены свидетели обвинения - родственники и друзья подсудимой.

Первой допросили старшую дочь Кеворковой Софию Ведюшкину. Отвечая на вопросы прокурора и защиты, она охарактеризовала свою мать как профессионала своего дела и "доброго, отзывчивого человека".

В частности, дочь Кеворковой рассказала, как Надежда Кеворкова помогла чеченской певице Лизе Умаровой. "Мама помогала им, они жили у неё какое-то время. Известное дело, что на Лизу и ее сына напали нацисты, избили их. И, собственно, мама настояла и способствовала тому, что это дело получило большую огласку и дальше развивалось... Таких случаев помощи людям масса", - рассказала она.

Она была в очень тяжелом состоянии, не находила себе места, плакала

По её словам, очень тяжелый период для матери и для всей их семьи начался в августе 2018 года после того, как погиб близкий друг Орхан Джемаль. "А за два года до этого умер Гейдар Джемаль, которого мама считала учителем. Она была в очень тяжелом состоянии, не находила себе места, плакала, искала какие-то материалы об Орхане, все это перечитывала, пыталась понять, что случилось. Старалась понять, что случилось. Старалась сохранить память о Гейдаре и Орхане", - пояснила Ведюшкина.

Текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Затем в качестве свидетеля выступил Максим Шевченко. Он также охарактеризовал Кеворкову исключительно с положительной стороны. Журналист сообщил, что впервые о "Талибане" Кеворкова услышала именно от него.

"В 1997 году при содействии посольства России я побывал в Пакистане и в Афганистане и пообщался с представителями этого движения. Была публикация в "Независимой газете" в то время. И я рассказал затем Надежде о деталях своего путешествия, об этом движении", - пояснил суду Шевченко.

Он также отметил, что после гибели Орхана Джемаля Надежда находилась в удручённом состоянии. "Первые несколько месяцев Надежда Витальевна была в слезах и в таком глубочайшем трауре, что трудно передать её состояние", - сказал Шевченко. По его словам, Кеворкова всегда высказывала мнения, осуждающие террористическую, радикалистскую и экстремистскую деятельность.

Затем выступили мама Надежды Кеворковой и её брат. Они также охарактеризовали её с лучшей стороны. "Даже в школьные годы она переживала за то, что творится. Мы помним, что тогда были гонения на писателей. И она вместе со своими одноклассниками даже послала письмо в защиту Солженицына", - рассказала мать Надежды Кеворковой.

С характеристикой Кеворковой как "замечательного и душевного человека" выступил на суде и другой свидетель - друг семьи Вардан Варданян.

Было удивительно, что она поехала в качестве обычного учителя в высокогорное дагестанское село

Также свидетелем выступила журналистка Ирина Гордиенко. Она тоже дала положительную характеристику Надежде Кеворковой, рассказала о её профессионализме и благородных поступках. "Для нас всех было удивительно, что она поехала в качестве обычного учителя в высокогорное дагестанское село Тлондода. Она там преподавала историю, обществоведение, литературу. Именно благодаря её усилиям эта школа не закрылась, продолжала работать ещё много лет. И ученики и учителя с теплотой отзываются и вспоминают Надежду Витальевну", - рассказала она суду.

Суд отказался от вызова на допрос бывшего посла в Афганистане

Адвокат Кеворковой Калой Ахильгов ходатайствовал о вызове в суд бывшего посла России в Афганистане Замира Кабулова. Тот написал в письме, которое приобщено к материалам дела, что российская сторона "исходит из того, что все международные договоры с Афганистаном остаются в силе, что все отношения поддерживаются, ведётся политический диалог и в отношении торгово-экономической сферы".

"Все публичные заявления министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова, других представителей МИД касательно "Талибана", которые опубликованы в СМИ, соответствуют действительности и отражают ведомственную позицию", - процитировал письмо Кабулова Ахильгов.

7 октября 2024 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ведется работа по исключению "Талибана" из списка террористических организаций, сообщило 26 ноября издание "Ведомости".

Несмотря на то, что прокурор не возражал против вызова Кабулова, судья отклонил ходатайство, посчитав не нужным для дела вызов дополнительного свидетеля.

После заседания Калой Ахильгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в декабре 2024 года дело было отклонено прокуратурой "по чисто формальным, процессуальным причинам".

3 декабря 2024 года стало известно, что дело Надежды Кеворковой возвращено из прокуратуры следствию в связи с "неточностями в обвинении".

"Там необходимо было привязать публикации в телеграм-канале к определённой вышке связи, которая находится в радиусе квартиры Надежды. На суть дела эти изменения никак не влияли", - пояснил Ахильгов.

Следующее заседание назначено на 12.00 мск 12 марта, и, по оценке адвоката, оно может стать последним: допросят ещё одного свидетеля и огласят материалы дела. "Там всего пять томов, из них два тома административных протоколов в отношении Кеворковой и Шевченко, которые, однако, в обвинительном заключении никак не фигурируют", - сказал адвокат.

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