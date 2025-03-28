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12:28, 28 марта 2025

Приговор Надежде Кеворковой вступил в силу

Надежда Кеворкова. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита и обвинение не воспользовались правом обжаловать приговор журналистке Надежде Кеворковой, оштрафованной на 600 тысяч рублей за публикации в телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта прокурор предложил приговорить Надежду Кеворкову к шести годам колонии и штрафу. Однако суд приговорил журналистку лишь к штрафу в 600 тысяч рублей, признав ее виновной в оправдании терроризма. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Родные журналистки выразили надежду, что и гособвинение не станет подавать апелляцию.

Сын Кеворковой, журналист Василий Полонский, 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа. Уже на следующий день нужная сумма была собрана.

Ни одна из сторон не обжаловала приговор, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Калой Ахильгов. "Приговор в отношении Надежды Кеворковой не обжалован сторонами и вступил в законную силу", - написал он.

Напомним, Надежда Кеворкова была обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан" (признано террористическим, его деятельность запрещена в России).

10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека.

Текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

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Автор: "Кавказский узел"

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