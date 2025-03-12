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15:13, 12 марта 2025

Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор предложил признать журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по обеим эпизодам и приговорить к шести годам колонии и штрафу.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека. Сегодня на заседании  дали показания сотрудник Центра "Э" и эксперт-психолог, изучавший публикации журналистки.

Надежда Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан" (признано террористическим, его деятельность запрещена в России).

На сегодняшнем заседании суда прокурор предложил признать журналистку Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма по обеим эпизодам (за две публикации) и в совокупности назначить шесть лет лишения свободы общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

Родные и близкие встретили слова прокурор тихим возмущением, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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