Оперативник и эксперт дали показания в суде по делу Кеворковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании по делу Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, дали показания сотрудник Центра "Э" и эксперт-психолог, изучавший публикации журналистки.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека.

Дело журналистки Надежды Кеворковой поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. 24 февраля первое заседание по делу прошло в закрытом режиме, на нем рассматривался только вопрос о продлении ареста журналистки.

Близкие Кеворковой пришли поддержать ее в суде

Сегодня на заседание по делу Кеворковой вновь собрались родственники, друзья и журналисты. Заседание прошло в маленьком зале, где помещается около 10 человек, и корреспондента "Кавказского узла" не пустили в зал, как и других журналистов.

Перед началом заседания некоторые из слушателей рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли в суд поддержать Надежду Кеворкову. "Мы с ней дружили многие годы. Я её с момента ареста не видела. Хотя бы увидеть и поприветствовать её", - сказала, в частности, знакомая подсудимой Лола.

Николай, бывший зять, также пришёл поддержать Надежду. "Мы общались вплоть до ее ареста. Обсуждали многие темы, она для меня как наставник", - сказал он.

Пишешь не только ей, но всей цензурной комиссии

Гюльнар Джемаль, вдова Гейдара Джемаля, сообщила, что пришла поддержать подругу. "Мы с Надеждой как одна семья. Она записывала Гейдара в последний год жизни. Из этих записей родилась [последняя книга Джемаля] "Сады и пустоши". Сейчас я пишу ей письма. К сожалению, невозможно писать. Дело даже не в цензуре, а в том, что ты пишешь не только ей, но всей цензурной комиссии. Но Надежда очень нуждается в письмах. Просит побольше шуток писать, негатива и так достаточно", - рассказала она.

Надежда Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан" (признано террористическим, его деятельность запрещена в России).

Оперативник и эксперт дали показания в суде

На заседании был допрошен оперативник ЦПЭ, которые "выявил" публикации Кеворковой, и свидетель защиты - эксперт-психолог Василий Румянцев, который изучал тексты Кеворковой, сообщил в своем телеграм-канале сын подсудимой Василий Полонский. Он также привел подробности допросов.

В частности, отвечая на вопрос адвоката Калоя Ахильгова, оперативник сообщил, что не искал в открытых источниках текст Орхана Джемаля, найденный в телеграм-канале Кеворковой. "Этот текст висит уже двадцать лет, и вдруг как только его перепечатала моя подзащитная, он стал интересен органам", - заметил адвокат. "Ну давайте, напишите заявление на этот текст [2010 года], мы его примем, рассмотрим", - пошутил в ответ оперативник.

Моей подзащитной вменяется текст, по которому она не является автором

После этого судья Владимиров отчитал Ахильгова, заявив, что тот «уводит процесс в сторону», пытаясь выяснить, кто автор исходного текста. "Моей подзащитной вменяется текст, по которому она не является автором", - объяснил адвокат, после чего судья заявил, что защитник сможет сформулировать это все на стадии прений.

Во время допроса эксперта адвокат Ахильгов задал вопрос, есть ли в тексте Кеворковой оправдание терроризма или идеологии. Эксперт ответил, что, хотя речь про организацию не идет, Кеворкова говорит о конкретных талибах в позитивном ключе, но «за Талибаном, за талибами стоит определенная идеология».

Сама Надежда Кеворкова поинтересовалась, нормально ли это, что по одному и тому же делу проводятся три разных экспертизы. "Вопрос не в моей компетенции. Нам поручают", - сказал на это эксперт.

Кеворкова попросила его подтвердить, что он учитывает культурный контекст и может считать иронию. Румянцев утверждает, что все было учтено, после чего допрос эксперта был завершен, говорится в публикации.

После оглашения выводов экспертиз адвокат Ахильгов обратил внимание суда, что, согласно выводам экспертов, Кеворкова в постах не одобряла «каких-либо действий» или идеологию, не было там и признаков возбуждения ненависти либо вражды, написал Полонский.

Напомним, текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.