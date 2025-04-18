Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

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Журналистка Надежда Кеворкова оплатила 600 тысяч рублей штрафа за оправдание терроризма. В связи с приостановкой запрета "Талибана"* в России защита намерена добиваться прекращения дела против Кеворковой по одному из эпизодов.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта прокурор предложил приговорить Надежду Кеворкову к шести годам колонии и штрафу. Однако суд приговорил журналистку лишь к штрафу в 600 тысяч рублей, признав ее виновной в оправдании терроризма. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что защита не будет обжаловать приговор, поскольку "это фактически оправдание". Родные журналистки выразили надежду, что и гособвинение не станет подавать апелляцию. Защита и обвинение не воспользовались правом обжаловать приговор журналистке Надежде Кеворковой и приговор вступил в силу.

Сын Кеворковой, журналист Василий Полонский, 13 марта организовал сбор средств на оплату штрафа. Уже на следующий день нужная сумма была собрана.

Сын Надежды Кеворковой Василий Полонский сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что она оплатила штраф, к которому ее приговорил суд.

"Спасибо всем большое! Штраф 600 тысяч уплачен. Осталось, чтобы маму вынесли из списка (экстремистов и террористов - прим. "Кавказского узла"). Вы очень крутые, что так оперативно помогли!" - написал он в своем Telegram-канале.

17 апреля Верховный суд России рассмотрел дела об исключении из списка террористических организаций исламистского движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России), которое сейчас находится у власти в Афганистане. Суд в итоге приостановил запрет деятельности «Талибана» на территории России, сообщило сегодня РБК.

Генпрокуратура России подала в Верховный суд представление, чтобы разрешить в стране деятельность «Талибана», 31 марта. А почти за год до этого, в мае 2024 года, с таким предложением к президенту России обратились МИД и Минюст. До 2024 года в России не было правового механизма, который позволял бы исключать организации из списка террористических. Он появился благодаря поправкам в федеральный закон «О противодействии терроризму», согласно которым запрет на деятельность организации из списка террористических может быть приостановлен решением суда, если она «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», и перестала нарушать Уголовный кодекс.

На сайте ФСБ России, которая ведет список запрещенных в России террористических организаций, на 17.45 мск 18 апреля "Талибан" числится в числе запрещенных. При этом данные в реестре на сайте ведомства приведены на 1 марта 2025 года.

Все уголовные дела по оправданию терроризма в связи с движением "Талибан" должны быть прекращены, заявил адвокат Калой Ахильгов.

"Если снятие запрета на деятельность не будет трактоваться казуистически, то все уголовные дела по оправданию терроризма, связанные с распространением информации о «Талибане» (высказывания, картинки, фото, и прочее), которые имеются в производстве следователей, должны быть прекращены, как и уголовное преследование по таким делам. Кроме того, ранее осужденные по таким эпизодам, могут обращаться в суд с ходатайством об изменении приговора или об отмене такого приговора и прекращении уголовного преследования.

Сделать это необходимо в том числе со ссылкой на статью 10 УК РФ, в которой указано, что закон, устраняющий преступность деяния лица, совершившего преступление, имеет обратную силу. Это значит, что такой закон распространяется на лиц, совершивших соответствующие преступления до вступления такого закона в силу", - написал он 17 апреля в своем Telegram-канале.

Поскольку уголовные дела по оправданию терроризма, связанные с «Талибаном», возбуждались на основании решения Верховного суда от 14 февраля 2003 года о включении этой организации в список террористических, то и приостановка запрета на деятельность «Талибана» означает, что такие уголовные дела должны прекращать, подчеркнул адвокат. "Ровно это мы и планируем сделать по делу Надежды Кеворковой в части эпизода про талибов", - добавил он.

Напомним, Надежда Кеворкова была обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан".

10 марта Надежда Кеворкова на заседании суда отказалась признать вину в оправдании терроризма. Родственники и коллеги журналистки, допрошенные в качестве свидетелей обвинения, в своих показаниях охарактеризовали ее как миролюбивого и отзывчивого человека.

Текст Орхана Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

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* 17 апреля Верховный суд России приостановил запрет движения "Талибан", но на сайте ФСБ движение все еще числится в списке террористических.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.