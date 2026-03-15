Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Зуев из Камышинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1720 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1719 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Владимир Зуев, сообщила 13 марта в своем телеграм-канале администрация Камышинского района.

"Пошёл на СВО добровольцем. Хотя и работа была хорошая - трудился на РЖД, и двое деток маленьких - Полине 7 лет, Матвею - 5, и жена любимая Юля, и мама Ирина Владимировна. На войну Владимир ушёл 19 января 2024 года, в марте был тяжело ранен. После лечения снова ушёл воевать. 6 марта 2025 года его подразделение отправилось на боевое задание, с которого Владимир уже не вернулся. Вначале числился без вести пропавшим, потом признали погибшим", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1720 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышинского района стало известно 9 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Александр Гнусарев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - посетовала вдова бойца, получившая за убитого мужа выплату от подразделения "Ветераны".