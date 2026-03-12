Контрактник из Краснодарского края убит в военной операции

Александр Поволокин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 834 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 833 бойцов с Кубани.

Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Сегодня в Урюпинске прошли похороны 39-летнего сержанта Александра Поволокина. В 2023 году заключил контракт, служил командиром взвода штурмовой роты. У него остались жена и дети, говорится в сообщении телеграм-канала администрации Урюпинска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 834 бойцов с Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.