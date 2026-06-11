Мать Мурдиева опасается в волгоградской колонии мести за Журавеля

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Чеченского подростка Романа Мурдиева после вступления в силу решения апелляционного суда отправили в воспитательную колонию в Волгоградской области. Мать подростка обратилась к Путину и Кадырову с призывом обеспечить безопасность ребенка, так как поступают угрозы с обещаниями отомстить за избитого Адамом Кадыровым Никиту Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", суд в Москве 29 сентября 2025 года приговорил девятиклассника Романа (Муслима) Мурдиева к году и 11 месяцам лишения свободы. Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ) после драки, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. 25 ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрел жалобу по делу Мурдиева без уведомления его матери и основных адвокатов. Подросток в СИЗО учится и получает лекарства, но необходимого медобследования он не проходил, заявила его мать.

Обращение матери Романа (Муслима) Мурдиева к президенту России и главе Чечни опубликовал на своей странице в Instagram* адвокат мальчика Асланбек Минкаилов.

"С 29 сентября 2025 года мой сын находился в СИЗО №5 «Водник» г. Москвы. По приговору суда ему назначено наказание сроком 1 год 11 месяцев. До окончания срока оставалось около 30 дней. 5 июня 2026 года ему вручили апелляционное определение от 26 марта 2026 года, а уже через несколько часов сообщили о срочном этапировании в воспитательную колонию", - сообщила она.

Нашей семье неоднократно поступали угрозы причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего. В отдельных сообщениях содержались слова: "Привет из Волгограда, мы отомстим за Никиту Журавеля"

По ее словам, особую тревогу вызывает то, что сына направили именно в Волгоградскую область. "После апелляции и совсем недавно нашей семье неоднократно поступали угрозы причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего. В отдельных сообщениях содержались слова: «Привет из Волгограда, мы отомстим за Никиту Журавеля". Мы воспринимаем эти угрозы серьёзно и опасаемся за безопасность ребёнка", - заявила она.



Женщина отметила, что ее сын имеет право на жизнь, здоровье, безопасность и защиту независимо от обстоятельств дела. "Я прошу: обеспечить безопасность моего сына; не допустить провокаций и насилия в отношении ребёнка; взять ситуацию под контроль; гарантировать соблюдение его законных прав. Я не прошу привилегий. Я прошу только одного — чтобы с моим ребёнком ничего не случилось", - говорится в обращении.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

К сообщению приложен скриншот двух сообщений. В одном из них подростку угрожают "заточкой". "Удивились. что его прям к нам в руки направили, в город-герой Волгоград? Все идет по плану. Что ваш герой-медалист (имя скрыто) сделал с русским беззащитным парнем Никитой Журавелем, в стократном размере получите в ответ на своем любимчике Муслиме", - говорится в другом сообщении от 10 июня.

Дело Мурдиева привлекло внимание правозащитников и политиков. В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал руководство МВД и Следственного комитета из-за возбуждения дела против подростка, а чеченский уполномоченный по правам человека требовал защиты семьи Мурдиева от угроз в адрес родственников. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", - заявил тогда глава Чечни. «Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят что с нами никто не хочет дружить, общаться. Не верят нам. Как можно? Почему Украину мы потеряли, почему мы Грузию потеряли? Почему так натянуты отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах. Они не выполняют задачи, поставленные президентом страны, достойно и качественно", - заявил он.

4 декабря 2024 года, 18 месяцев назад, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мурдиева не посадят. Тогда он сообщил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично. “Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится”, – выразил уверенность Рамзан Кадыров, слова которого в тот же день привело агентство "Чечня сегодня".

Напомним, защита и родные настаивают, что Муслим Мурдиев не был инициатором конфликта и заступился за младшего подростка. По их версии, дело с самого начала сопровождалось нарушениями процессуальных гарантий, отказами в удовлетворении ходатайств защиты и игнорированием доказательств, представленных адвокатами.

Ранее адвокаты Мурдиева заявляли о давлении на подростка, ограничении права на защиту и несоразмерности меры пресечения. Защита также указывала, что в аналогичных условиях другие фигуранты дела, не относящиеся к выходцам с Северного Кавказа, были выведены из обвинения и проходили по делу в качестве свидетелей.

Дело Мурдиева ранее вызывало широкий общественный резонанс, а правозащитники и родственники расценивали процесс как показательный и указывали на возможную этническую предвзятость.