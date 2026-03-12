Мать Мурдиева пожаловалась на отсутствие обследования сына в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рассмотрение апелляции на приговор чеченскому подростку Роману Мурдиеву отложено на две недели. Подросток учится и получает лекарства, но необходимого медобследования он не проходил

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Москве 29 сентября приговорил девятиклассника Романа (Муслима) Мурдиева к году и 11 месяцам лишения свободы. Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ) после драки, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. 25 ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрел жалобу по делу чеченского подростка Муслима Мурдиева без уведомления его матери и основных адвокатов.

В Мосгорсуде сегодня должна была рассматриваться апелляция Муслима Мурдиева и других фигурантов его дела на приговор. В коридорах присутствовали родственники, адвокаты и друзья осуждённых молодых людей.

"Мы пришли поддержать Муслима и других ребят. У нас есть группа для своих в ТГ, где обмениваемся информацией о состоянии детей, о заседаниях. Чаще всего там пожелания, молитвы родных и близких о скором освобождении", - сказала Виктория, друг семьи Мурдиевых.

Суд начался с большим опозданием. В зал допустили публику. Осуждённые участвовали в заседании через видеоконференцсвязь.

В начале заседания выяснилось, что к апелляционной жалобе Мурдиева имеется дополнение, которые ещё нужно перевести для него на чеченский язык. В связи с этим заседание пришлось отложить на 26 марта, 14.30 мск.

Мама Мурдиева Мата Мурдиева сообщила, что на ее жалобы, в частности, на неправомерное содержание Муслима в наручниках ответа не было вообще.

"Они никак не отреагировали совсем, даже формально ничего даже не написали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать чеченского подростка Романа Мурдиева пожаловалась в прокуратуру Москвы на применение наручников за спиной и соединение его с другим обвиняемым при доставке ее сына в суд. ГУ МВД по Москве не нашло нарушений. Соразмерность действий конвоя должна быть обоснована, указал юрист.

Она сообщила также, что получает свидание с сыном в СИЗО по два раза в месяц. "Состояние (Муслима) более или менее нормально. Он учится. Первый вопрос на свидании был: мама, я смогу учиться? Я написала заявление о необходимости продолжить обучение и его в пределах СИЗО (номер 5 для несовершеннолетних) водят в школу. Другие родители, насколько я знаю, такого заявления не подавали. Водят учиться только тех, кто сам изъявил желание" - отметила Мата.

По её словам, Муслим болен, лекарства ему передают. "У него порок сердца, ему лекарства проблем нет передать. Но обследование и наблюдения нет. Обещали показать кардиологу, но так этого и не сделали. Но он парень мужественный у меня, все выдержит. Он не жалуется", - сказала Мата Мурдиева.

Родственник одного из осуждённых вместе с Мурдиевым подростков заявил, что их дети стали жертвами перепалки между Кадыровым и Бастрыкиным.

"Драки в школе явление ведь обычное. Даже заявлений от тех, кто считался потерпевшим не было. Была видеозапись, которую сами подростки по глупости выложили. А потом вмешались люди, которые наверху сидят ( при власти) и началось. О наших детях никто не думал. Судья, которая изначально была лояльна, не выдержала давления и ушла. Другой уже действовал жёстче ", - рассказал он.

Дело Мурдиева привлекло внимание правозащитников и политиков. В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал руководство МВД и Следственного комитета из-за возбуждения дела против подростка, а чеченский уполномоченный по правам человека требовал защиты семьи Мурдиева от угроз в адрес родственников.

Защита настаивает на том, что правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних подсудимых, были нарушены неоднократно, как в самой уголовной процедуре, так и в исполнении мер пресечения и конвоировании. Семья также обжалует процессуальные действия, в том числе продление меры пресечения и условия участия в судах.

Напомним, защита и родные настаивают, что Муслим Мурдиев не был инициатором конфликта и заступился за младшего подростка. По их версии, дело с самого начала сопровождалось нарушениями процессуальных гарантий, отказами в удовлетворении ходатайств защиты и игнорированием доказательств, представленных адвокатами.

Ранее адвокаты Мурдиева заявляли о давлении на подростка, ограничении права на защиту и несоразмерности меры пресечения. Защита также указывала, что в аналогичных условиях другие фигурантам дела, не относящиеся к выходцам с Северного Кавказа, были выведены из обвинения и проходили по делу в качестве свидетелей.

Дело Мурдиева ранее вызывало широкий общественный резонанс, а правозащитники и родственники расценивали процесс как показательный и указывали на возможную этническую предвзятость.