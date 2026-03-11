×

Кавказский узел

13:57, 11 марта 2026

Жители Чечни объяснили отсутствием накоплений невозможность платить закят

Жители Чечни. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верующие из Чечни признались, что из-за повседневных расходов им не удается накопить сумму, достаточную для выплаты религиозного налога в пост Рамадан.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Чечни 2 марта обновил размер нисаба - минимального имущества или достатка, с которого мусульманин обязан выплачивать в Рамадан милостыню (закят). На 2 марта он составил 127 700 рублей (стоимость 595 граммов серебра по курсу Центробанка).

Нисаб зависит от текущей стоимости драгоценных металлов. В январе 2025 года муфтият Чечни публиковал размер нисаба в серебре (595 граммов) и золоте (85 граммов). Тогда рублевый эквивалент 595 граммов серебра составлял 60 тысяч рублей, а 85 граммов золота - 774 тысячи рублей. "По истечению года с этой суммы выплачивается закят в размере 2,5 процента", - поясняло тогда ДУМ. Оценка размеров имущества для выплаты закята по стоимости серебра исключает для верующих риск остаться в долгу перед Всевышним, указали исламоведы. Закят выплачивается не от всего накопленного, а от того, что превышает каждодневные потребности мусульманина, пояснили они.

Житель Чечни Рамазан сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что строит дом и уже год как не имеет накоплений.

«Я зарабатываю около 80-100 тысяч в месяц, но все деньги уходят на стройматериалы, рабочих, технику. Год назад я начал копить на фундамент, накопил 150 тысяч, но через три месяца потратил их на бетон и арматуру. Потом снова копил, накопил 200 тысяч за полгода, но опять потратил на стройматериалы. Получается, у меня периодически бывает больше 127 тысяч, но они не лежат год, а сразу идут в дело. Если я правильно понимаю, то мне закят платить не надо», - сказал он.

Мужчина отметил, что, если сумма постоянных накоплений превысит 130 тысяч рублей, то он обязательно заплатит закят. «Когда дострою дом, тогда мои накопления в течение года, очень надеюсь, будут больше 150 тысяч. Вот тогда, как я понимаю, мне надо будет платить закят. И я не против», - добавил Рамазан.

В Чечне средняя начисленная заработная плата на 2025 год, по данным Росстата, колебалась от 43,4 тысячи до 51,9 тысячи рублей в месяц. При этом зарплаты отдельных категорий бюджетников, таких как учителя и медики, обычно ниже средней по региону и существенно ниже средних по России, рассказал в декабре 2025 года "Кавказскому узлу" доцент кафедры экономической теории ЧГУ.

Жительница Чечни, репетитор английского языка Малика уверена, что ей не надо платить закят.

К концу месяца у меня обычно остается тысяч 5-7

«Моя зарплата - 45 тысяч рублей в месяц, за год получается около 540 тысяч. Но я же не храню все деньги дома, я плачу за коммунальные услуги, за продукты. К концу месяца у меня обычно остается тысяч 5-7, которые я откладываю на черный день. За год набирается тысяч 60-80 максимум. Получается, я ниже нисаба, закят платить не должна», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли.

Заработал - потратил на семью, на бензин, на продукты

38-летний грозненец Хамзат признался, что не знает, как правильно рассчитать закят. "Честно говоря, я до конца не понимаю, как правильно считать этот закят. Говорят про сумму больше 100 тысяч рублей, и что это должно быть у меня год, но у меня не так. Заработал - потратил на семью, на бензин, на продукты. Я в месяц зарабатываю около 50-60 тысяч, но к концу месяца у меня обычно ничего не остается. Все уходит. Получается, у меня никогда не лежит 100 тысяч целый год. То есть мне закят платить не надо? Или надо складывать все, что я заработал за год, и если набежало больше 100 тысяч, то платить?" – поделился он затруднениями с корреспондентом "Кавказского узла". 

По словам Хамзата, он стесняется идти в мечеть, чтобы получить внятный ответ на этот вопрос. «Одни говорят, что доход за год считается, другие говорят, что это должна быть одна сумма, которая год не трогалась. Я даже не знаю, к кому обратиться за разъяснениями. В мечеть идти стесняюсь, боюсь, что скажут, что я должен был уже давно платить, а я не платил. Проще всего было бы, если бы муфтият дал четкую инструкцию.А то получается, каждый сам для себя решает», - пожаловался он.

Напомним, во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ежегодный религиозный налог у мусульман (закят аль-фитр) взимается с каждого взрослого члена семьи в день окончания Рамадана и предназначен для раздачи милостыни в дни праздника Ураза-байрам (другое название  Ид-аль Фитр).

В этом году в Чечне, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первым днем месяца Рамадан и поста было объявлено 18 февраля.

В Чечне 19, 20 и 21 марта объявлены нерабочими днями в связи с окончанием Рамадана и праздником Ураза-байрам.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

