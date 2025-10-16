Приговоры чеченским школьникам указали на влияние националистов на силовиков

Судебные приговоры выходцам из Чечни из Чечни Муслиму Мурдиеву и Абдурахиму Хабуеву связаны с ростом влияния националистов на следственные органы. По мнению адвоката Мурдиева, в ходе процесса он столкнулся с многочленными нарушениями.

Как сообщал «Кавказский узел», чеченский девятиклассник, арестованный ранее в Твери по делу о хулиганстве с применением оружия, получил условный срок и вышел на свободу из зала суда. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал приговор «большой победой» и выразил уверенность, что добьется такого же результата для Муслима (Романа) Мурдиева, получившего в Москве реальный срок. Роль Солтаева фактически сводится к политико-административному давлению на следствие и заботе об интересах земляка, указали юристы и правозащитники.

Напомним, массовая драка в тверском поселке Мамулино произошла 3 апреля. Региональное управление МВД сообщило, что она закончилась для некоторых участников «серьезными последствиями и госпитализацией». По информации Следственного комитета, двое подростков избили на улице троих 11-классников. Дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), она предусматривает до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Юрист усмотрел противоречия в версии пострадавшей стороны конфликта в Твери

В телеграм-канале «Свободу Хабуеву Рахиму» сторонники подростка изложили собственную версию событий. По их словам, конфликт в тверской школе начался после того, как «ученики 11-го класса создали группу в Telegram и оскорбляли там ислам, священное писание Коран и чеченскую нацию». В посте подчеркивается, что применение насилия было взаимным.

Анонимная версия противоположной стороны опубликована в телеграм-канале «Подслушано Тверь и Тверская область» от имени сестры одного из пострадавших школьников. По этой версии, 3 апреля произошла «массовая драка», в результате которой были избиты ее брат и два его одноклассника. Пострадавшие, утверждает автор, были госпитализированы. В публикации говорится, что инициатором конфликта стал Абдурахим Хабуев, который «вызвал на драку» одного из пострадавших. Позднее, по ее версии, к конфликту подключились другие подростки — «около 20–25 человек, преимущественно чеченской национальности». Автор утверждает, что пострадавших «поставили на колени и заставили извиняться», при этом происходящее снималось на видео. Кроме того, один из нападавших назван «профессиональным кикбоксером».

Адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев прокомментировал имеющиеся в открытом доступе версии сторон. По его мнению, в телеграм-канале сторонников Абдурахима Хабуева «фигурируют скриншоты переписки, где присутствуют высказывания, унижающие религиозные и национальные чувства». «Это может объяснять мотив поведения обвиняемых, однако не освобождает их от ответственности. Даже если имело место оскорбление, реакция в виде физического насилия выходит за пределы допустимой самообороны. Такие обстоятельства могут рассматриваться лишь как смягчающие, а не оправдывающие», — пояснил адвокат.

Вместе с тем юрист отметил, что ключевым остается вопрос процессуальной оценки ролей сторон. Если следствие проигнорировало наличие религиозной провокации или не установило равную степень участия в драке, это может свидетельствовать о нарушении принципа объективности. «При наличии встречных заявлений и доказательств важно было рассматривать ситуацию как взаимный конфликт, а не одностороннее нападение. От правильного распределения статусов «обвиняемый» и «потерпевший» зависит не только приговор, но и доверие к судебной системе», — подчеркнул Арапиев.

Анализируя изложенную в соцсетях версию от лица сестры одного из потерпевших, Арапиев отметил, что автор одновременно говорит о «массовой драке» и о «вызове один на один». Он также указал на отсутствие проверяемых доказательств утверждений о «массовом избиении» и «постановке на колени». «Не приводится ни видео, ни медицинских справок о зафиксированных телесных повреждениях. Подобные формулировки в публичном пространстве требуют серьезной верификации — без ссылок на протоколы или экспертизы это остается эмоциональным описанием», — уточнил юрист.

Отдельные риски юристы видят в риторике, где звучат обобщающие этнические формулировки. «Такой язык может квалифицироваться как разжигание розни или клевета, если факты не подтвердятся. Особенно опасно, когда публично называются имена несовершеннолетних без материалов следствия», — подчеркивает эксперт.

«Следствие установило (двух) участников и озвучило, что перед судом предстанут двое несовершеннолетних. И здесь речь уже не идет о десятках «нападавших чеченцев»», - заключил адвокат.

Защита Мурдиева назвала дело результатом давления на власть

Адвокат Асланбек Минкаилов заявил корреспонденту «Кавказского узла», что уголовное преследование его подзащитного стало следствием давления националистических сил, добивающихся показательных дел против подростков с Северного Кавказа. По его словам, дело Муслима Мурдиева во многом схоже с тверским процессом, начатым после кампании в телеграм-каналах, требовавших «жесткого наказания» для уроженцев Чечни.

Суд в Москве 29 сентября приговорил девятиклассника Романа (Муслима) Мурдиева к году и 11 месяцам лишения свободы. Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ) после драки, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева, который, по ее версии, защищал мальчика от другого участника конфликта.

«Это порождение Телеграм-канала “Многонационал”, именно оттуда официально взяли видеозаписи, с которых началась кампания. Расследование с самого начала велось жестко и показательно, чтобы продемонстрировать борьбу с межнациональными конфликтами», - подчеркнул Минкаилов.

Адвокат сообщил, что приговор по делу не вручен сторонам, хотя по закону это должно быть сделано не позднее чем через пять суток. «[15 октября] прошли семнадцатые сутки, а приговор не выдали. Мы намерены дополнить апелляционную жалобу, как только ознакомимся с документом», — сказал Минкаилов.

По словам Минкаилова, Мурдиев содержится под стражей в московском СИЗО N5, хотя практика по делам несовершеннолетних предполагает более мягкие меры пресечения. «Можно было оставить под домашним арестом — под стражу берут только в крайних случаях. Здесь это сделали показательно», — отметил адвокат. Он добавил, что Мурдиева навещают мать и представители защиты, жалоб на условия содержания от него не поступало.

Адвокат рассказал, что в деле есть аудиозапись, подтверждающая психологическое давление со стороны следователя. «На записи отчетливо слышно, как следователь говорит, что если Муслим не даст нужные показания, его задержат, наденут наручники. Он отказался оговаривать себя и других — его арестовали», — пояснил Минкаилов.

Он также опроверг утверждения следствия о предварительном сговоре. «Говорят, что (обвиняемые) собрались, решили всех подряд бить. Хотя никакого сговора не было. Психолог в суде объяснила, что в 14–15 лет кора головного мозга еще не сформирована — подростки не способны в полной мере осознавать свои действия, даже если обвинение считать верным», — подчеркнул защитник.

По его словам, 18 октября 2023 года следственные органы возбудили дело и создали группу из 21 следователя, включая 13 сотрудников по особо важным делам ГСУ по Москве. «Я 15 лет проработал в прокуратуре и прекрасно понимаю, для чего это делалось — чтобы показательно наказать. Среди участников были и (другие) ребята, но их вывели из обвинения, придали им статус свидетелей. На скамье подсудимых остались только выходцы с Кавказа и Средней Азии», — отметил Минкаилов.

«На видео, представленном следствием, нет ни одного кадра, где хотя бы двое бьют одного. Муслиму вменили четыре эпизода, два из которых проходили без его участия. В третьем он заступается за 12-летнего друга, и даже на представленном суду видео видно, что первым удар получает Муслим. Он оттаскивает потерпевшего, а того, кто нападал, признают потерпевшим», — озвучил свою версию защитник.

Он также заявил, что суд отказался допросить свидетелей защиты, включая тех, кто ожидал в коридоре. «Даже гособвинитель поддержал ходатайство, но суд его отклонил. Один из свидетелей обвинения, находящийся за границей, позже признался, что оговорил Муслима из-за страха — он записал видео, но суд проигнорировал его показания», — отметил Минкаилов.

Минкаилов подчеркнул, что суд отказался допросить свидетелей защиты, включая тех, кто ожидал в коридоре. «Состязательности сторон не было. Даже когда я заявлял обоснованное ходатайство, с которым невозможно не согласиться: если явка свидетеля обеспечена, суд не имеет права не допросить его. В коридоре ждали трое свидетелей, и даже гособвинитель поддержал ходатайство, но суд его отклонил», — сообщил адвокат.

Он добавил, что защита указывает и на процессуальные нарушения при сборе доказательств. «Есть аудиозапись, где следователь уговаривает маму Муслима видеозапись не делать. Нам не дали допросить свидетелей, речь идет о несовершеннолетних, а в законе прямо сказано, что их надо допрашивать с видеозаписью. Нам не дали права допросить их в суде. Если на следствии допросили без видеосъемки и отказали в допросе в суде, оглашать их показания нельзя — это прямо указано в постановлении Пленума Верховного суда РФ», — подчеркнул адвокат.

По его словам, суд проигнорировал заключения независимых экспертиз видео, в которых зафиксированы угрозы в адрес Мурдиева. «В одном заключении прямо расшифрованы слова, где один из мальчиков с другой стороны (конфликта) угрожает Муслиму, что у него нож и он его ударит. Этого мальчика допрашивали — он сказал, что ножа не было. Хотя на видео отчетливо слышно угрозу. Эпизод с Муслимом, где он дерется с потерпевшим, рушит схему (обвинения): если якобы был предварительный сговор, и остальные должны были прийти на помощь, где же эта помощь? Это была обычная драка один на один, никто толпой не бил. Инициатором драки был сам потерпевший. (Ранее) в присутствии своего отца он говорил, что подрался один на один, с заявлением не обращался, претензий не имеет. Такие показания были у потерпевшего», - рассказал Минкаилов.

Он добавил, что заседания по делу проходили в закрытом режиме, хотя обвиняемым уже исполнилось 16 лет. «Пусть бы все увидели процесс, но суд решил иначе — формально сославшись на то, что на момент событий им было меньше шестнадцати», — сказал адвокат.

Минкаилов подчеркнул, что защита располагает доказательствами невиновности, однако суд их не принял во внимание. «Мы собрали все, что подтверждает нашу позицию. Но приговор очевидно обвинительный, и нам остается надеяться, что апелляция рассмотрит дело по существу», — подытожил он.

Родные назвали приговор Мурдиеву показательным

Артур, дядя Муслима Мурдиева, в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» заявил, что приговор его племяннику стал результатом предвзятого отношения к выходцам из национальных республик.

Артур сообщил, что в день происшествия, 29 сентября 2023 года, Муслима был в кафе со знакомыми школьниками. В это время другой его знакомый подросток, выходец из Таджикистана, подрался с участниками националистического движения. «Сам Муслим в этом конфликте не участвовал. Мы просили следствие запросить записи с камер в кафе, подтверждающие его отсутствие на месте драки, но следователь отказала, отметив, что «на записи именно этого участка нет» и предположив, что Муслим «стоял за камерой». Позже видеозаписи все же попали в материалы суда», - рассказал собеседник.

Собеседник отметил, что следствие приписало племяннику участие и в другой драке на паркинге, хотя в это время тот находился в кафе. «У Муслима вместе с 12-летним знакомым произошел единственный конфликт с другими подростками, которые крикнули им вслед: «Обезьяны идут». Завязался спор, а затем драка. Потерпевший сам признал, что столкновение было один на один, что он не обращался за медицинской помощью и что его никто не преследовал. Однако следствие представило этот эпизод как групповое избиение с особой жестокостью», — подчеркнул дядя Мурдиева.

Артур сообщил, что следствием установлены три участника драки с другой стороны конфликта. «Остальные потерпевшие не установлены», — уточнил он.

«18 октября 2023 года задержали, Муслима 27 декабря в следственное управление позвали, требовали дать показания, что (у обвиняемых) был сговор. Он не мог дать такие показания, потому что его изначально с (другими обвиняемыми) не было. Тогда сказали, что он сядет», — сообщил дядя.

«Президент России говорит: «я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». И одновременно с этим руководитель СКР берет под контроль такие дела, как будто специально. Даже Рамзан (Кадыров) не смог помочь, Бастрыкин - молодец», — заключил родственник Муслима Мурдиева.

Рамзан Кадыров в связи с делом Мурдиева в декабре 2024 года на прямой линии обвинил в профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня". "Его они не посадят, ничего с ним не сделают", — уточнил Кадыров. В контексте критики Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина Рамзан Кадыров добавил, что "Всевышний обязательно их накажет". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

Рост ультраправых настроений в России на фоне военной операции

Председатель Комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина** назвала дело Муслима Мурдиева отражением системной проблемы — роста националистических настроений и судебной предвзятости в отношении мигрантов и выходцев с Кавказа.

Ганнушкина видит в таких делах этнические мотивы. «Националистам не нравится, почему у (выходцев из национальных республик) столько детей, а у русских нет? Националисты набирают силу, и это позор. Я русская, хотя во мне восемь разных национальностей, и ощущаю это как личный стыд», — сказала она.

По ее мнению, власть сознательно направляет недовольство населения на мигрантов и национальные меньшинства. «На фоне военной операции народ не доволен, и нужно подогревать ложный патриотизм, которому не на что опереться. Чтобы скрыть недовольство, его канализируют в сторону мигрантов и «чужих». У нас (в Конституции) есть (понятие) «государствообразующий народ», и в многонациональной стране это само по себе создает почву для национализма. Если человек не реализовался, но он русский — это, якобы, уже делает его лучше других», — отметила Ганнушкина.

Она подчеркнула, что подобная логика проникает и в суды. «Подрались мальчишки — и суд становится на сторону по этническому признаку», - сказала правозащитница.

По словам Ганнушкиной, условный срок в подобных делах — редкое исключение. «Это победа. У нас нет практически оправдательных приговоров», — сказала она. Она заключила, что доверие к судебной системе в России подорвано. «В судебную справедливость у нас не верит никто», - сказала Ганнушкина.

Судебные процессы против Мурдиева и Хабуева «не являются случайностью, а системой подавления (представителей национальных меньшинств)», считает политолог Руслан Кутаев*.

Он отметил, что подобные дела формируют атмосферу страха. «Они хотят, чтобы все поняли — любое сопротивление наказуемо. Через такие репрессивные меры государственные структуры пытаются напугать людей», - считает собеседник.

По его словам, это не единичный эпизод, а выстроенная система. «Это достаточно продуманная, системная линия поведения в отношении (представителей национальных меньшинств)», - подчеркнул политолог, Он заключил, что дело Мурдиева стало примером того, как правосудие используется для демонстрации «силы центра».

