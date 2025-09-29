×

Кавказский узел

15:35, 29 сентября 2025

Роман Мурдиев приговорен к 1 году 11 месяцам лишения свободы

Роман Мурдиев. Фото: https://www.chechnyatoday.com/news/379743

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении подростка Муслима Мурдиева. По итогам слушаний он признан виновным и приговорён к году и 11 месяцам лишения свободы.

Суд в Москве сегодня планирует огласить приговор обвиняемому в хулиганстве чеченскому школьнику Роману Мурдиеву.

Как писал "Кавказский узел", прокурор потребовал приговорить девятиклассника Романа Мурдиева (в чеченских СМИ упоминается как Муслим) к двум годам лишения свободы. 7 мая суд разрешил подростку, обвиняемому в хулиганстве, дистанционно учиться в школе. В конце июля суд оставил его под домашним арестом.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия (статья 213 УК РФ "хулиганство"). Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева, который, по ее версии, защищал мальчика от другого участника конфликта. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Из нескольких видео, опубликованных Следкомом, только одно, где Мурдиева называют по имени, предполагает его участие в конфликте. Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

Савеловский суд Москвы приговорил 14-летнего чеченского подростка Романа Мурдиева, обвиненного в хулиганстве, к одному году и 11 месяцам колонии, сообщает "Коммерсант". 

Решение вступает в силу после истечения срока на обжалование, заявил агентству "Грозный-Информ" уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. 

Адвокат подростка Асланбек Минкаилов отметил, что с учётом 21 месяца, проведённого под домашним арестом, оставшийся срок фактического отбывания наказания составляет 1 год и 12 дней. Минкаилов сказал, что родственники намерены обжаловать приговор. "Это жестокое наказание. Не жесткое, а жестокое по отношению к ребенку. Согласно приговору, (осужденные) будут направлены в воспитательную колонию для несовершеннолетних. Мы надеемся, что в колонию (Мурдиев) не поедет, так как мы намерены обжаловать приговор", - цитирует слова адвоката ИА "Чечня Сегодня".

Рамзан Кадыров 4 декабря 2024 года заявил, что делом подроостка занимаются чеченские депутаты, сенаторы и лично он сам. "Его они не посадят, ничего с ним не сделают", — уточнил Кадыров. В контексте критики Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина Рамзан Кадыров добавил, что "в креслах сидят" люди, занимающиеся беспределом, добавив, что "Всевышний обязательно их накажет". 

