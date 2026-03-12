×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:48, 12 марта 2026

Кадыров обозначил вовлеченность в урегулирование на Ближнем Востоке

Удар иранского дрона близ аэропорта Дубая. Кадр видеосюжета MIRROR NOW / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров впервые прокомментировал военные действия в Иране, заметив, что настоял на участии представителей ОАЭ в большой встрече дипломатов. 

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Первый комментарий о ситуации на Ближнем Востоке за все время эскалации Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале вечером 11 марта. Он обвинил США и Израиль в попытке “вбить клин во весь исламский мир” “вероломным нападением на Иран в священный месяц Рамадан”. 

Удар Ирана по американским базам Кадыров назвал “ожидаемым отпором врагу”, осудив при этом  удары по ОАЭ и гражданской инфраструктуре третьих стран.

“Удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ”, - написал, в частности, Кадыров. 

Он выразил поддержку президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайану, которого назвал своим “дорогим старшим братом”, и напомнил, что руководство Эмиратов “никогда не имело военных претензий к соседям”. 

По словам Кадырова послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств, за исключением ОАЭ, обратились к нему “в начале года” с предложением о большой встрече. Кадыров отметил, что “принципиально настоял на расширении формата и обязательном участии представителей ОАЭ”, поэтому встреча была отложена. Когда именно поступило предложение и какова была предполагаемая повестка встречи, глава Чечни не уточнил.

"Кавказский узел" писал, что Кадыров 29 января 2026 года в Кремле участвовал в переговорах Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, В Кремле глава Чечни высказался о переговорах с украинской стороной и выразил желание довести "до конца" специальную военную операцию. "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров. 

По мнению аналитиков, опрошенных «Кавказским узлом», Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами, однако имеет небольшую свободу маневра в выстраивании персональных отношений с ближневосточными руководителями. В апреле 2025 года, он, среди прочих российских чиновников, присутствовал в Кремле на переговорах между Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. По словам Кадырова, на встрече обсуждались ситуация в Сирии и секторе Газа, а также сотрудничество в энергетической сфере. При этом он не раскрыл, какая ему была отведена роль в этом мероприятии. 

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев регулярно отчитывается об обменах пленными и телами погибших с Украиной, зачастую гуманитарное посредничество оказывает ОАЭ. Последний такой обмен состоялся 5 и 6 марта: в общей сложности за два дня 500 российских бойцов вернулись в Россию, а 500 украинских военнослужащих - на территорию Украины. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена в феврале украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Обмен пленными. 6 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mod_russia/61760
16:51, 6 марта 2026
Саралиев сообщил об итогах второго дня обмена пленными
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
02:22, 4 марта 2026
Очередная группа военных отправилась из Грозного в зону боев
Стена дома Анны Политковской. 3 марта 2026 года. Фото: SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов) https://t.me/sotavisionmedia/56718
01:28, 4 марта 2026
Памятная табличка на доме Политковской вновь уничтожена
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 марта 2026, 15:49
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку

Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
11 марта 2026, 12:58
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению

Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 марта 2026, 11:00
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО

Стоп-кадр разбитой дороги на улице Завокзальная в Хасавюрте. Фото: "Народный фронт Дагестан" / Telegram-канал
10 марта 2026, 23:00
Жители Хасавюрта пожаловались на состояние дороги

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше