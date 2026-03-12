Кадыров обозначил вовлеченность в урегулирование на Ближнем Востоке

Рамзан Кадыров впервые прокомментировал военные действия в Иране, заметив, что настоял на участии представителей ОАЭ в большой встрече дипломатов.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Первый комментарий о ситуации на Ближнем Востоке за все время эскалации Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале вечером 11 марта. Он обвинил США и Израиль в попытке “вбить клин во весь исламский мир” “вероломным нападением на Иран в священный месяц Рамадан”.

Удар Ирана по американским базам Кадыров назвал “ожидаемым отпором врагу”, осудив при этом удары по ОАЭ и гражданской инфраструктуре третьих стран.

“Удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ”, - написал, в частности, Кадыров.

Он выразил поддержку президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайану, которого назвал своим “дорогим старшим братом”, и напомнил, что руководство Эмиратов “никогда не имело военных претензий к соседям”.

По словам Кадырова послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств, за исключением ОАЭ, обратились к нему “в начале года” с предложением о большой встрече. Кадыров отметил, что “принципиально настоял на расширении формата и обязательном участии представителей ОАЭ”, поэтому встреча была отложена. Когда именно поступило предложение и какова была предполагаемая повестка встречи, глава Чечни не уточнил.

"Кавказский узел" писал, что Кадыров 29 января 2026 года в Кремле участвовал в переговорах Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, В Кремле глава Чечни высказался о переговорах с украинской стороной и выразил желание довести "до конца" специальную военную операцию. "Переговоры после всего, что сделано... Я против переговоров", - заявил Кадыров.

По мнению аналитиков, опрошенных «Кавказским узлом», Кадыров выступает в роли неформального посредника в отношениях с исламскими государствами, однако имеет небольшую свободу маневра в выстраивании персональных отношений с ближневосточными руководителями. В апреле 2025 года, он, среди прочих российских чиновников, присутствовал в Кремле на переговорах между Владимиром Путиным и эмиром Катара Тамимом Аль Тани. По словам Кадырова, на встрече обсуждались ситуация в Сирии и секторе Газа, а также сотрудничество в энергетической сфере. При этом он не раскрыл, какая ему была отведена роль в этом мероприятии.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев регулярно отчитывается об обменах пленными и телами погибших с Украиной, зачастую гуманитарное посредничество оказывает ОАЭ. Последний такой обмен состоялся 5 и 6 марта: в общей сложности за два дня 500 российских бойцов вернулись в Россию, а 500 украинских военнослужащих - на территорию Украины. Российская сторона при обсуждении обменов пленными в первую очередь требует возвращать "кадыровцев из "Ахмата", отметил по итогам обмена в феврале украинский проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

