Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за отсутствия ливневок и засорения канав вода на улицах в селе Новокули Новолакского района стоит месяцами, а многочисленные обращения в районную администрацию не дали результата, пожаловались сельчане.

Как писал "Кавказский узел", в середине октября 2025 года глава Следкома Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав жителей поселка Новокули на качественную дорожную инфраструктуру. По данным ведомства, на протяжении длительного времени автомобильные дороги в населенном пункте находятся в непригодном состоянии.

Видеообращение жителя села Новокули опубликовал Telegram-канал "Народный фронт Дагестан", насчитывающий более двух тысяч подписчиков. К 20.00 мск публикация набрала более двух тысяч просмотров.

По словам сельчанина, передвигаться по улицам практически невозможно. Пешеходы, особенно пожилые люди и дети, не могут нормально пройти по дороге в селе, где живут около трех тысяч человек.

"У нас в селе Новокули творится что-то ужасное. Уже который год улицы в селе превратились в сплошные озера и болота. Воды по колено, ни пройти, ни проехать. Ливневки нет, вода стоит намертво и не уходит", - сообщает местный житель на видео.

Родителям приходится переносить школьников через воду на руках. Легковые машины тоже не проедут-под водой скрыты глубокие ямы, в которых легко испортить машину или вовсе не проехать. "Жить тут почти невозможно: ни в магазин сходить, ни из дома выйти и детей в школу невозможно отвести. Легковая машина тут не проедет, можно колесо оставить или вовсе застрять", - жалуется сельчанин.

Местные жители не раз обращались в районную администрацию и в другие инстанции, но улицы так и не привели в порядок. "Мы уже сколько раз стучались во все инстанции, писали и звонили, но в районной администрации вопрос не решается", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы пожаловались на качество дорог в городе. Помимо улицы Ирчи Казака, где более 170 дней власти Махачкалы не заделывают яму, в городе существует множество проблемных дорог. Активисты анонсировали запуск проекта "Монитор дорог", цель которого помочь чиновникам найти и исправить дефекты. В конце февраля жители Дербента пожаловались на неотремонтированную дорогу. По словам жителей, улица Коркмасова в Дербенте не ремонтировалась около 70 лет. Им приходится вычерпывать из луж воду, чтобы дети могли добраться до школы. В середине марта жители Хасавюрта сняли видео о разбитой дороге по улице Завокзальной, где с трудом удается проехать. Многочисленные обращения в местную администрацию не дали результатов, пожаловались горожане.

Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. В ходе прямой линии 27 ноября 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.