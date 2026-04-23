Вооруженное нападение на врачей совершено в Махачкале
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Мужчина с ножом тяжело ранил двух врачей в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале. Нападавший скрылся с места инцидента, но через некоторое время был задержан полицейскими.
Информация о нападении на врачей в Махачкале распространилась сегодня вечером. Сам инцидент произошел раньше - судя по опубликованным записям, в светлое время суток.
Нападавший нанес ножевые ранения в область лица и шеи дежурным травматологу и хирургу. Состояние врача-травматолога оценивается как средне тяжелое, врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил Минздрав Дагестана в официальном Telegram-канале.
Произошедшее расследуется как покушение на убийство, сообщил республиканский Следком. По версии ведомства, мужчина напал на врачей “на почве внезапно возникших неприязненных отношений”.
В ряде Telegram-каналов была опубликована версия, что в больнице не смогли оказать помощь родственнице нападавшего, при этом одни источники упоминали мать, другие - дочь. Администрация больницы эти сведения опровергла, заявив, что родственников мужчины у них на лечении не было, сообщил глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.
Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева попросила жителей республики не распространять недостоверную информацию об инциденте, отметив, что подтвержденных данных о мотивах нападавшего пока нет.
“Версии "о маме", "о дочери", да и прочие - не нашли своего подтверждения. Задержанный - 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района), сейчас направлен на медицинское освидетельствование”, - написала она в своем Telegram-канале “Криминальная хроника”.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.