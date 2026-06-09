Следком заинтересовался жалобой махачкалинцев на отсутствие соцобъектов

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Жалоба жителей Махачкалы, заявивших, что участок под будущие социальные объекты перешел в частную собственность под коммерческую застройку, привела к доследственной проверке.

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского микрорайона Турали записали видеообращение к властям, в котором пожаловались на отсутствие поликлиники, школы и детской площадки. Вместо их строительства чиновники передали свободный участок земли в частные руки.

Мэр Махачкалы на встрече с активистами из Турали пообещал остановить застройку участка, который был предназначен под социальные объекты. По словам главы города, земельный участок был зарезервирован администрацией столицы под строительство школы на 320 мест, однако третьи лица без подтверждающих документов поставили земельные участки на кадастровый учёт.

Следственный комитет Дагестана организовал процессуальную проверку по факту возможного нарушения прав жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром на строительство образовательного учреждения, сообщает сегодня ведомство в Telegram-канале.

По информации следователей, поводом для проверки по статье о халатности 1 стало видеообращение местных жителей, в котором они сообщили, что земельный участок, предусмотренный для строительства общеобразовательной школы, оказался в частной собственности.

Поскольку ближайшая школа перегружена, а дети вынуждены обучаться в несколько смен, "данные обстоятельства могут повлечь нарушение прав несовершеннолетних на доступное образование", говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что житель Каспийска пожаловался в соцсети, что здание местной поликлиники ветхое и пациентам не оказываются услуги должного качества. Другие каспийчане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за состояние медучреждения.