×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:43, 9 июня 2026

Следком заинтересовался жалобой махачкалинцев на отсутствие соцобъектов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалоба жителей Махачкалы, заявивших, что участок под будущие социальные объекты перешел в частную собственность под коммерческую застройку, привела к доследственной проверке. 

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского микрорайона Турали записали видеообращение к властям, в котором пожаловались на отсутствие поликлиники, школы и детской площадки. Вместо их строительства чиновники передали свободный участок земли в частные руки.

Мэр Махачкалы на встрече с активистами из Турали пообещал остановить застройку участка, который был предназначен под социальные объекты. По словам главы города, земельный участок был зарезервирован администрацией столицы под строительство школы на 320 мест, однако третьи лица без подтверждающих документов поставили земельные участки на кадастровый учёт.

Следственный комитет Дагестана организовал процессуальную проверку по факту возможного нарушения прав жителей микрорайонов Турали, Анжи и Ипподром на строительство образовательного учреждения, сообщает сегодня ведомство в Telegram-канале.

По информации следователей, поводом для проверки по статье о халатности стало видеообращение местных жителей, в котором они сообщили, что земельный участок, предусмотренный для строительства общеобразовательной школы, оказался в частной собственности.

Поскольку ближайшая школа перегружена, а дети вынуждены обучаться в несколько смен, "данные обстоятельства могут повлечь нарушение прав несовершеннолетних на доступное образование", говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что житель Каспийска пожаловался в соцсети, что здание местной поликлиники ветхое и пациентам не оказываются услуги должного качества. Другие каспийчане, комментируя его сообщение, раскритиковали чиновников за состояние медучреждения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" программе Copilot
16:52, 9 июня 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:49, 5 июня 2026
Названы имена троих убитых на Украине военных из Дагестана
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:43, 2 июня 2026
Четверо военных из Дагестана убиты на Украине
Женщина на допросе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:27, 1 июня 2026
Силовики заявили об отсутствии претензий к жене Присяжнюка
Кирилл Присяжнюк и силовик ведущий его супругу на допрос. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:10, 30 мая 2026
Силовики в Махачкале не освободили Присяжнюка после окончания ареста
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
09 июня 2026, 18:48
Адвокат Гахраманов назвал уголовное дело преследованием за свою работу

Пляж в Анапе. Июнь 2026 г. Фото: ttps://t.me/opershtab23/16178
09 июня 2026, 14:28
Спрос на туры в Анапу вырос почти вдвое на фоне нерешенной проблемы с пляжами

Мэр Избербаша поливает цветы на городской улице. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DZMjffXNqHW/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 июня 2026, 12:35
Личный полив цветов на городской улице мэром Избербаша вызвал иронию в сети

Туристка из Сочи записывает видео с извинениями перед жителями Абхазии. Стоп-кадр из ролика https://t.me/apsnyYahia/7230
09 июня 2026, 09:40
Туристка из Сочи извинилась перед жителями Абхазии за панаму с грузинской символикой

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше