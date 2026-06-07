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21:34, 7 июня 2026

Жители Турали добились реакции властей на свое видеообращение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Махачкалы на встрече с активистами из Турали пообещал остановить застройку участка, который был предназначен под социальные объекты.

Как писал "Кавказский узел", жители махачкалинского микрорайона Турали записали видеообращение, в котором пожаловались, что они лишены поликлиники, школы и детской площадки, но вместо их строительства чиновники передали свободный участок земли в частные руки.

"Сегодня жители микрорайона Турали записали видеообращение с просьбой обратить внимание на попытку застройки земельного участка, зарезервированного под строительство социального объекта. Сразу же пригласил к себе инициативную группу во главе с общественницей Разият Микаиловой и провел рабочую встречу", - сообщает глава Махачкалы Джамбулат Салавов в Telegram-канале.

По словам главы города, земельный участок был зарезервирован администрацией столицы под строительство школы на 320 мест, однако третьи лица без подтверждающих документов поставили земельные участки на кадастровый учёт. В настоящее время идет процесс судебных разбирательств. 

"Разрешения на застройку территории администрация города Махачкалы не выдавала и не планирует выдавать, так как для нас в абсолютном приоритете остаются социальные объекты", - говорится в сообщении Салавова.

Чиновник также проинформировал, что в микрорайоне зарезервированы два земельных участка под строительство школ для дальнейшего включения их в госпрограммы. Он заверил жителей, что никакие строительные работы проводиться не будут.

"Мы встретимся с теми, кто заявляет права на собственность на эти земельные участки. Уже даны поручения разобраться, каким образом были оформлены документы, и выявить причастных к этим противоправным действиям", - сказал мэр города.

Активистка Разият Микаилова, которая выступила от имени жителей с обращением о возможной застройке земельного участка, зарезервированного для строительства социального объекта, после встречи с главой города сказала, что визитом довольна и надеется, что вопрос решится положительно.

"Эти участки находятся под вопросом, по ним еще не вынесены судебные решения.Они незаконно проданы. У нас появился один товарищ, который начал застройку, после чего жители собрались, провели собрание и отправили жалобу в инстанции. Глава города сразу среагировал на наше видеообращение, мы изложили ему суть проблемы и глава города пообещал решить вопрос в ближайшее время", - сказала Разият Микаилова.

"Кавказский узел" также писал, что жители Махачкалы раскритиковали планы властей построить ледовую арену, считая, что эти деньги лучше направить на первоочередные нужды.

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Автор: Кавказский узел

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