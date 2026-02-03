×

Кавказский узел

03:59, 3 февраля 2026

Жители Махачкалы раскритиковали планы властей построить ледовую арену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Хунзахском районе Дагестана прошел хоккейный турнир, участие в котором приняли команды из нескольких регионов. Глава республики Сергей Меликов пообещал построить современную ледовую арену, а жители Махачкалы считают, что эти деньги лучше направить на первоочередные нужды.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года власти Дагестана выделили 60 миллионов рублей на разработку проекта строительства ледового дворца в Махачкале. Горожане усомнились в необходимости развивать зимние виды спорта в южной республике. Активисты считают, что деньги, которые планируется потратить на дворец, следует направить на строительство очистных сооружений и развитие туристического потенциала.

В Хунзахском районе прошел хоккейный турнир, в котором приняли участие команды из нескольких регионов. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал это событие началом «активного развития хоккея в Дагестане» и пообещал построить современную ледовую арену.

Подобные планы озвучивались еще в 2020 году, но одобренный под строительство ледового дворца земельный участок на территории бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском был отдан под многоэтажную застройку.

«Мы стараемся создавать все условия для воспитания подрастающего поколения. В настоящее время по моей инициативе определён земельный участок под строительство ледовой арены в столице нашей республики - Махачкале», - заявил присутствовавший на хоккейном турнире Меликов.

«Ипподром вместо ледового дворца отдали под застройку многоквартирных домов для своих застройщиков, готовый проект ледового дворца, который нам подарил Путин, профукали, а теперь нам рассказывают, что в Дагестане любят хоккей и что с учётом его роста в республике будут строить современную ледовую арену. Судя по тому, как у нас умеют строить большие объекты, это будет очередной долгострой: очередные просьбы о дополнительном финансировании и очередной кредит. Ну или три года будем ждать, а там и четвертый пойдет», - говорится в публикации Telegram-канала «Спросите у Расула» от 31 января.

Ранее, в сентябре 2023 года автор телеграм-канала писал, что "республика провалила экспертизу проекта Ледового дворца". «Зачем им дворец, когда можно застроить всю территорию многоквартирными домами и торговым центром, где, возможно, найдут уголок для катка. Но это не точно. Итого вместо обещанного нам Ледового дворца рядом с ипподромом, вероятно, мы получим очередные многоэтажные дома», - сказано в публикации.

Издание «Новое дело» напомнило, что в мае 2025 года в послании парламенту глава Дагестана сообщил о принятом решении о застройке микрорайона «Ипподром» в Махачкале. «Проект предусматривает строительство жилья и социальной инфраструктуры - поликлиники, детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса. Правительству республики Дагестан необходимо взять на контроль создание здесь полноценной социальной инфраструктуры, а также реализацию аналогичных проектов комплексного развития в других муниципалитетах», - цитирует слова Меликова издание.

Жители Махачкалы прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" планы властей развивать хоккей в республике. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения горожан.

Абдурагим напомнил, что многие грандиозные планы в республике так и остались нереализованными. «Пять лет назад был подобный проект, который так и не реализовали. Зачем еще один? Руководство страны не спросит, а почему его так и не построили. Лучше бы направили средства на исправление ситуации с ЖКХ», - отметил он.

Кади считает, что массовый спорт в республике надо развивать, но с учетом менталитета и природных особенностей южного региона, каким является Дагестан. «У нас популярны силовые единоборства, борьба, футбол. Строительство и содержание ледовой арены требует огромных средств. Откуда они в дотационной республике? Кроме того, экипировка для хоккея стоит недешево, большинство родителей не смогут этого себе позволить», - заявил он.

«Регулярно слышим обещания властей построить что-то грандиозное. Где обещанные мусороперерабатывающие заводы? Почему ежедневно тысячи людей остаются без света и тепла? Направьте туда эти средства. Сейчас региону не до хоккея», - считает Мирза.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

