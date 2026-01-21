×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:22, 21 января 2026

Требование чиновников о сносе баннера удивило дагестанского фермера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фермер Мирземагомед Махсубов установил баннер с надписью "Саженцы", однако чиновники потребовали снести его, мотивируя тем, что мимо будет проезжать глава Дагестана, которому может не понравиться надпись. На следующий день чиновники сами демонтировали баннер, заявив, что фермер одобрил демонтаж.

Фермер из села Аглаби Дербентского района Мирземагомед Махсубов сообщил 20 января о том, что чиновники снесли его баннер.

Махсубов занимается выращиванием плодовых растений и продает саженцы. Он разместил у дороги баннер с надписью "Саженцы". Спустя некоторые время к нему пришли заместитель главы администрации Дербентского района Вадим Кехлеров и начальник комитета экономики. Они предупредили его, что по трассе в сторону Белиджи скоро будет ехать глава Дагестана Сергей Меликов и баннер необходимо убрать, пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ".

По словам Махсубова, заместитель главы заявил, что слово "саженцы" "какое-то непривычное". "Вдруг, проезжая завтра, Меликов увидит и может прийти в ярость, может, он разозлится. Был бы там магазин, или, там, авторазбор, как напротив, или, там, кемпинг, или, там, любое другое название на иностранном языке - это понятно, можно было бы оставить, закрыть глаза. А тут - саженцы, понимаете ли, саженцы, и надо его убрать теперь", - приводит канал слова фермера.

Просьбе чиновников Махсубов значения не придал, однако на следующий день рано утром двое чиновников баннер снесли сами.

Замглавы администрации Дербентского района Вадим Кехлеров, комментируя ситуацию, пояснил, что баннер не был установлен на территории Махсубова. Кроме того, добавил он, фермер одобрил его демонтаж. 

По словам Кехлерова, Махсубов сообщил чиновникам, что в силу возраста сам снести баннер не может. "В тот день мы как раз готовились к приезду Меликова, заодно предложили помощь. Его супруга также нас поддержала. Женщине как-то не полагается топором махать", - заявил чиновник.

В 2017 году про фермера Махсубова и урожай писало РИА "Дагестан". Издание, ссылаясь на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщило, что фермер с одного дерева собирает центнер черешни.

В 2006 году Махсубов посадил 10 гектаров садов, спустя 11 лет его садоводческое хозяйство стало лучшим в районе. "В планах агрария в ближайшее время расширить садоводческое хозяйство. Для этих целей он намерен использовать саженцы из своего питомника", - пишет издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
01:12, 21 января 2026
Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
19:35, 20 января 2026
Военнослужащий в Кабардино-Балкарии осужден за два ухода из части
Все события дня
Новости
Школьный охранник зимой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:09, 20 января 2026
Охранник школы в Дербенте задержан за нападение на школьника
Слив загрязненной воды в реку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:53, 19 января 2026
Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей Кайтагского района на загрязнение реки Артузен
Полицейский и майнинг ферма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:04, 6 января 2026
Дагестанские энергетики пресекли попытку подключения незаконной майнинг-фермы к сетям
Рабочий обнаружил врезку на нефтепроводе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 5 января 2026
Житель Дагестана осужден за крупное хищении нефти
03:00, 3 января 2026
Камнепад повредил газопровод в Дагестане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше