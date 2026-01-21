Требование чиновников о сносе баннера удивило дагестанского фермера

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фермер Мирземагомед Махсубов установил баннер с надписью "Саженцы", однако чиновники потребовали снести его, мотивируя тем, что мимо будет проезжать глава Дагестана, которому может не понравиться надпись. На следующий день чиновники сами демонтировали баннер, заявив, что фермер одобрил демонтаж.

Фермер из села Аглаби Дербентского района Мирземагомед Махсубов сообщил 20 января о том, что чиновники снесли его баннер.

Махсубов занимается выращиванием плодовых растений и продает саженцы. Он разместил у дороги баннер с надписью "Саженцы". Спустя некоторые время к нему пришли заместитель главы администрации Дербентского района Вадим Кехлеров и начальник комитета экономики. Они предупредили его, что по трассе в сторону Белиджи скоро будет ехать глава Дагестана Сергей Меликов и баннер необходимо убрать, пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ".

По словам Махсубова, заместитель главы заявил, что слово "саженцы" "какое-то непривычное". "Вдруг, проезжая завтра, Меликов увидит и может прийти в ярость, может, он разозлится. Был бы там магазин, или, там, авторазбор, как напротив, или, там, кемпинг, или, там, любое другое название на иностранном языке - это понятно, можно было бы оставить, закрыть глаза. А тут - саженцы, понимаете ли, саженцы, и надо его убрать теперь", - приводит канал слова фермера.

Просьбе чиновников Махсубов значения не придал, однако на следующий день рано утром двое чиновников баннер снесли сами.

Замглавы администрации Дербентского района Вадим Кехлеров, комментируя ситуацию, пояснил, что баннер не был установлен на территории Махсубова. Кроме того, добавил он, фермер одобрил его демонтаж.

По словам Кехлерова, Махсубов сообщил чиновникам, что в силу возраста сам снести баннер не может. "В тот день мы как раз готовились к приезду Меликова, заодно предложили помощь. Его супруга также нас поддержала. Женщине как-то не полагается топором махать", - заявил чиновник.

В 2017 году про фермера Махсубова и урожай писало РИА "Дагестан". Издание, ссылаясь на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщило, что фермер с одного дерева собирает центнер черешни.

В 2006 году Махсубов посадил 10 гектаров садов, спустя 11 лет его садоводческое хозяйство стало лучшим в районе. "В планах агрария в ближайшее время расширить садоводческое хозяйство. Для этих целей он намерен использовать саженцы из своего питомника", - пишет издание.