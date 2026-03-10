Махачкалинец получил штраф за оскорбление армян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил штраф местному жителю Тофику Исмаилову, который публиковал антиармянские комментарии в Telegram-под ником Donald Trump.

Административное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 20.3.1 КоАП) против Тофика Исмаилова было возбуждено 24 февраля. Первый раз оно поступило в Ленинский районный суд Махачкалы 2 марта, но было возвращено для исправления, а 4 марта суд получил материалы повторно и рассмотрел их.

33-летний Тофик Исмаилов оставлял в Telegram комментарии с оскорбительными высказываниями в адрес армян. На постановление по его делу в картотеке суда 9 марта обратили внимание “Осторожно, новости”.

В мессенджере Исмаилов использовал ник Donald Trump. Комментарии, о которых идет речь, содержали побуждение к насилию и причинению вреда армянам. Полиция обнаружила их и отправила на криминалистическое исследлование не позже августа 2025 года, следует из постановления.

В суде Тофик Исмаилов признал вину, подтвердив, что лично публиковал эти комментарии Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что этой же статье суд в Карачаево-Черкесии назначил местному жителю Мухараби Шебзухову административный арест на 15 суток за комментарии о Путине в нескольких сообществах во "ВКонтакте".