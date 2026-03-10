×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:40, 10 марта 2026

Махачкалинец получил штраф за оскорбление армян

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил штраф местному жителю Тофику Исмаилову, который публиковал антиармянские комментарии в Telegram-под ником Donald Trump. 

Административное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 20.3.1 КоАП) против Тофика Исмаилова было возбуждено 24 февраля. Первый раз оно поступило в Ленинский районный суд Махачкалы 2 марта, но было возвращено для исправления, а 4 марта суд получил материалы повторно и рассмотрел их. 

33-летний Тофик Исмаилов оставлял в Telegram комментарии с оскорбительными высказываниями в адрес армян. На постановление по его делу в картотеке суда 9 марта обратили внимание “Осторожно, новости”. 

В мессенджере Исмаилов использовал ник Donald Trump. Комментарии, о которых идет речь, содержали побуждение к насилию и причинению вреда армянам. Полиция обнаружила их и отправила на криминалистическое исследлование не позже августа 2025 года, следует из постановления. 

В суде Тофик Исмаилов признал вину, подтвердив, что лично публиковал эти комментарии Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что этой же статье суд в Карачаево-Черкесии назначил местному жителю Мухараби Шебзухову административный арест на 15 суток за комментарии о Путине в нескольких сообществах во "ВКонтакте".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
19:17, 9 марта 2026
Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 9 марта 2026
Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции
16:47, 9 марта 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
07:58, 9 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:59, 9 марта 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13:37, 28 февраля 2026
Сбор половины суммы для беглянки из Дагестана занял чуть больше суток
Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:24, 26 февраля 2026
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана
Сотрудник полиции задерживает мигранта. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи Copilot
10:48, 21 ноября 2025
Теракт в "Крокусе" послужил оправданием ужесточения миграционной политики
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
18:59, 20 октября 2025
Обнародованы данные о возможных причастных к смерти Айшат Баймурадовой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
09 марта 2026, 21:45
Близкие сообщили о давлении на Александра Сомрякова в кубанской колонии

Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше