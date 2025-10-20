×

18:59, 20 октября 2025

Обнародованы данные о возможных причастных к смерти Айшат Баймурадовой

Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карина Иминова, с которой Айшат Баймурадова встречалась перед своей гибелью в Ереване, лгала знакомым о своем происхождении. Она покинула Армению, когда Айшат начали разыскивать друзья, удалив свой аккаунт в мессенджере. 

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире. Двумя днями ранее друзья Баймурадовой сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.

Имя и отрывочные данные о девушке, которая, предположительно, последней видела погибшую в Армении Айшат Баймурадову, опубликовала сегодня "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники ищут дополнительные данные о ней, отмечая, что эта девушка как минимум "является важной свидетельницей", - даже если допустить, что она не причастна к смерти Баймурадовой. 

Карина Иминова родилась в Киргизии, однако знакомым представлялась уроженкой Дагестана, хотя не связана с этой республикой. Она бывала в Чечне, где на нее оформлялись штрафы за нарушения при вождении автомобиля. Среди людей, подписанных на страницу Иминовой в Instagram*, была Рубати Мицаева - бывшая соратница Ахмеда Закаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова и приехала в Чечню из Германии. 

По данным правозащитников, Иминова за пределами Чечни общалась с разными людьми, которые покинули республику, и вызывала их на встречи. Сразу после того, как друзья объявили об исчезновении Айшат Баймурадовой, Иминова "перестала выходить на связь", а затем удалила аккаунт в мессенджере WhatsApp. 

"По неподтвержденным данным, Карина уже покинула территорию Армении", - говорится в сообщении Telegram-канала группы. 

Автор проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко, в свою очередь, сообщила, что на записи камер видеонаблюдения у дома, где нашли тело Айшат, попали двое, в том числе "наводчица", и оба этих человека вскоре выехали из Армении в Россию. 

Один из друзей Айшат еще 17 октября сообщил, что у знакомых не получилось связаться с Кариной, к которой Баймурадова отправилась в гости двумя днями ранее. Молодой человек отметил, что Карина "сама проявила инициативу познакомиться с Айшат" в социальной сети, после чего приехала в Армению и стала часто звать Баймурадову на вечеринки. 

Друг Баймурадовой, который жил с ней в одной квартире, отметил, что Карина произвела на него неприятное впечатление. Он лично видел девушку, когда она однажды пришла в гости к Айшат - Карина тогда рассказывала, как жила в Москве "жизнью содержанки", говорится в публикации издания Port.

Лидия Михальченко также сообщила, что Айшат Баймурадова легко шла на контакт с людьми, которые связывались с ней через социальные сети, пытаясь войти в доверие. Правозащитница выразила уверенность, что Карина имеет непосредственное отношение к насильственной смерти Айшат. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

