Обнародованы данные о возможных причастных к смерти Айшат Баймурадовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карина Иминова, с которой Айшат Баймурадова встречалась перед своей гибелью в Ереване, лгала знакомым о своем происхождении. Она покинула Армению, когда Айшат начали разыскивать друзья, удалив свой аккаунт в мессенджере.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, 19 октября была найдена мертвой в съемной квартире. Двумя днями ранее друзья Баймурадовой сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.

Имя и отрывочные данные о девушке, которая, предположительно, последней видела погибшую в Армении Айшат Баймурадову, опубликовала сегодня "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники ищут дополнительные данные о ней, отмечая, что эта девушка как минимум "является важной свидетельницей", - даже если допустить, что она не причастна к смерти Баймурадовой.

Карина Иминова родилась в Киргизии, однако знакомым представлялась уроженкой Дагестана, хотя не связана с этой республикой. Она бывала в Чечне, где на нее оформлялись штрафы за нарушения при вождении автомобиля. Среди людей, подписанных на страницу Иминовой в Instagram*, была Рубати Мицаева - бывшая соратница Ахмеда Закаева, которая в 2021 году перешла на сторону Кадырова и приехала в Чечню из Германии.

По данным правозащитников, Иминова за пределами Чечни общалась с разными людьми, которые покинули республику, и вызывала их на встречи. Сразу после того, как друзья объявили об исчезновении Айшат Баймурадовой, Иминова "перестала выходить на связь", а затем удалила аккаунт в мессенджере WhatsApp.

"По неподтвержденным данным, Карина уже покинула территорию Армении", - говорится в сообщении Telegram-канала группы.

Автор проекта "Кавказ без матери" Лидия Михальченко, в свою очередь, сообщила, что на записи камер видеонаблюдения у дома, где нашли тело Айшат, попали двое, в том числе "наводчица", и оба этих человека вскоре выехали из Армении в Россию.

Один из друзей Айшат еще 17 октября сообщил, что у знакомых не получилось связаться с Кариной, к которой Баймурадова отправилась в гости двумя днями ранее. Молодой человек отметил, что Карина "сама проявила инициативу познакомиться с Айшат" в социальной сети, после чего приехала в Армению и стала часто звать Баймурадову на вечеринки.

Друг Баймурадовой, который жил с ней в одной квартире, отметил, что Карина произвела на него неприятное впечатление. Он лично видел девушку, когда она однажды пришла в гости к Айшат - Карина тогда рассказывала, как жила в Москве "жизнью содержанки", говорится в публикации издания Port.

Лидия Михальченко также сообщила, что Айшат Баймурадова легко шла на контакт с людьми, которые связывались с ней через социальные сети, пытаясь войти в доверие. Правозащитница выразила уверенность, что Карина имеет непосредственное отношение к насильственной смерти Айшат.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.