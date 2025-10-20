Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой

Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, найдена мертвой в съемной квартире.

Как писал "Кавказский узел", друзья Айшат Баймурадовой, которая покинула Чечню с помощью правозащитников, сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.

Позднее выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения Рамзана Кадырова. Живущий в Армении омский активист Даниил Чебыкин (включен в реестр иностранных агентов) предположил, что девушка могла быть против воли возвращена в семью.

Найдено тело Айшат Баймурадовой, сообщила сегодня на своем сайте полиция Армении. Согласно сообщению, 19 октября в центр оперативного управления полиции позвонила женщина и сообщила об обнаружении тела девушки в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване.

"Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, которая числится пропавшей без вести с 17 октября. Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются. Ведется предварительное следствие", - говорится в публикации.

Напомним, проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".