Пропавшая в Ереване уроженка Чечни найдена мертвой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая уехала в Армению с помощью правозащитников и перестала выходить на связь, найдена мертвой в съемной квартире.
Как писал "Кавказский узел", друзья Айшат Баймурадовой, которая покинула Чечню с помощью правозащитников, сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой.
Позднее выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения Рамзана Кадырова. Живущий в Армении омский активист Даниил Чебыкин (включен в реестр иностранных агентов) предположил, что девушка могла быть против воли возвращена в семью.
Найдено тело Айшат Баймурадовой, сообщила сегодня на своем сайте полиция Армении. Согласно сообщению, 19 октября в центр оперативного управления полиции позвонила женщина и сообщила об обнаружении тела девушки в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване.
"Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, которая числится пропавшей без вести с 17 октября. Назначены экспертизы. Обстоятельства выясняются. Ведется предварительное следствие", - говорится в публикации.
Напомним, проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.
В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.