Убийство Айшат Баймурадовой показало уязвимость беглянок с Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беглянки с Кавказа на чужбине оказываются в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище. Армянская сторона должна предпринять решительные шаги для расследования убийства, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова, которая с помощью правозащитников сбежала от домашнего насилия в Армению, 15 октября не вернулась с прогулки, когда пошла на встречу с подругой. 17 октября полиция объявила Баймурадову в розыск, а 19 октября Айшат была найдена мертвой в съемной квартире на улице Демирчяна в Ереване. 27 октября была опубликована петиция с требованием расследовать смерть девушки, ко 2 ноября она собрала более тысячи подписей. Армения должна обеспечить государственную защиту женщинам, бежавшим из Чечни и других северокавказских регионов, заявили активисты на пикете в Ереване.

Карина Иминова, с которой встречалась Айшат перед своей гибелью, лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми. Она не является уроженкой Чечни, но бывала в республике. Вместе с Иминовой на записи камер видеонаблюдения у дома по улице Демирчяна попал 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, он в прошлом был фигурантом дел о финансировании терроризма, о грабеже и о вождении в состоянии опьянения. Оба выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Правозащитники призывают тщательно расследовать убийство Айшат

Убийство было спланировано, а у убийц была «крыша», предполагает основательница правозащитного проекта "Марем" Светлана Анохина.

"По нашим предположениям, я говорю сейчас только о той информации, которую мы знаем, и которая официальными лицами Армении и полиции не была подтверждена, они, судя по всему, дожидались смерти Айшат. И мы предполагаем, что они фотографировали Айшат или Алекс, как она себя называла, и потом быстренько покинули Армению. Карина, которую мы считаем наводчицей, познакомилась с ней в конце августа-начале сентября. Она достаточно часто приезжала в Армению, и у них завязались приятельские, даже можно сказать, дружеские отношения, потому что она делала подарки достаточно дорогие. И, в общем, у Алекс было к ней доверие, тем более, что она искала пути выхода в Европу. И возможно, Карина ей что-то такое пообещала. Или работу, или какие-то контакты обещала дать, чтобы та могла уехать. Все это стоит недешево билеты туда, билеты обратно, снятие квартиры. Все это говорит о том, что деньги были даны как раз на убийство. Соответственно, там где деньги, там и крыша», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла" «Кавказскому узлу».

При этом не исключается версия о самодеятельности.

"Но есть предположения такого рода, что, кстати такое уже было и в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии, когда мелкие сошки, пытаясь выслужиться и угодить хозяину, совершают что-то самостоятельное, чтобы потом прийти и сказать, посмотри, какой я герой, приблизь меня к себе. Не исключаем и такого варианта. Одно ясно, что это было запланировано. На мой взгляд, это была спланированная многоступенчатая операция", - отметила она.

По ее словам, женщин и раньше использовали в качестве приманки для выявления беглянок.

"Бывало такое, что родственница сбежавших женщин приходила в кризисные центры под видом жертвы домашнего насилия. Такое было, когда бежали четыре девушки из Дагестана. Их мама с паспортом сестры пришла в один из центров и пыталась там снимать людей, которые там находятся. Случай Айшат – это первый кейс, когда история встречи беглянки и приманки заканчивается вот таким образом. О других случаях мы не знаем", - сообщила правозащитница.

Беглянки с Кавказа очень уязвимы из-за сильной ностальгии и тоски по родине

Уязвимы не только беглянки из Чечни, но и из остальных республик Северного Кавказа.

"Беглянки с Кавказа очень уязвимы из-за сильной ностальгии и тоски по родине. Как бы им там не было плохо, но когда они уезжают, они многого недополучают. Я уезжала не потому, что за мной кто-то гнался, а потому что была не согласна с политикой нашего государства. И иногда очень скучаю по каким-то словечкам дагестанским, по еде, по маме и дочкам, и внучкам тоже, конечно. Тебе просто хочется ощутить знакомый любимый вкус. Или поговорить с кем-то с акцентом. Или пошутить в шутку, которую понимают только твои. Этого всегда не хватает, и мы очень-очень-очень строго предупреждаем девушек, что будет тоска, будет одиночество, будет ощущение ненужности. Они, естественно, тянутся к своим, естественно, ищут контакты кого-то близкого, а кто близкий, те, кто с Кавказа. Именно поэтому эта Карина, видимо, и представилась как жительница Дагестана. Возможно, она даже разработала какую-то легенду", - рассказала Анохина.

Мы ждем от армянской стороны каких-то решительных шагов. Должно быть возбуждено дело, должны быть названы предполагаемые убийцы, и они должны просить Россию принять меры и задержать их

По ее мнению, пока трудно говорить, почему был выбран именно уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров, который в прошлом был фигурантом дела о финансировании терроризма в Москве.

«Мы совершенно не можем ответить. Пока информации нет. Мы ждем от армянской стороны каких-то решительных шагов. Должно быть возбуждено дело, должны быть названы предполагаемые убийцы, и они должны просить Россию принять меры и задержать их. Потому что они, очевидно, замешаны в этом деле. Раз квартира была снята на Карину, есть видео, где они выходят из подъезда с чемоданами, есть таксистка, которая везла их до аэропорта и которую опросили. Может быть, аресты, задержание или опросы. Что-то, что бы продвинуло расследование. Так что насколько он случайный человек или не случайный человек, трудно сказать. Его должны задержать, как минимум опросить, если он не улетел куда-то еще. А если улетел, то должны сказать, где он. Если ничего не сделают, то будет видно, какая сторона добивается расследования и наказания, а какая - нет", - подчеркнула Анохина.

Убийство Айшат было спланированным

Быстрое и беспрепятственное бегство подозреваемых в убийстве Айшат говорит о том, что у них была заранее продуманная схема и мощная «крыша», полагает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

«Они действовали спланировано. И так же быстро покинули страну. Это говорит о заказном убийстве. Его прошлое показывает уязвимости. Уязвимых часто используют. Их только и ищут для разных целей. Мужчин шантажируют сроками, женщин честью. Это не оправдывает их. Только преступник может пойти на такой сговор. А использование женщин - это новая схема. Раньше тоже искали по знакомым. Через знакомых, на них давили. Но в этот раз был продуманный пошаговый план», - сказала она «Кавказскому узлу».

Ошибка Айшат была в доверчивости и желании не только спастись, но и помогать

Трагедия Айшат показывает двойную уязвимость чеченских женщин, которые не находят защиты ни дома, ни на чужбине.

"Чеченские женщины, и правда, крайне уязвимы. На чужбине тоже сложно. Им нужно оценивать степень опасности и действовать соразмерно. Ошибка фатальна. Некоторые и за рубежом, и в Европе, живут, постоянно задумываясь об обеспечении безопасности. Обычные семьи не располагают такими ресурсами и возможностями, чтобы искать по миру. Ошибка Айшат была в доверчивости и желании не только спастись, но и помогать. Она была громкой. Говорила о правах женщин и проблемах. Такое не прощают. Любой, кто заявляет о положении женщин, находится перед лицом серьезной опасности", - отметила она.

По ее мнению, выбор исполнителя с уголовным прошлым, возможно, является расчетливой попыткой заказчиков дистанцироваться от преступления.

"Их использовали. Возможно даже не для прикрытия, а для совершения преступления. С целью устранить женщину, посмевшую уехать и подавать пример другим девушкам. Но их криминальное прошлое противоречиво и состоит из крайностей. То связи с террористической группировкой, то действия, запретные в религии. Да, это наемники. И, чтобы не пытались скрыть. Все понимают, что установленные лица – исполнители", - подчеркнула она.

Предполагаемые преступники могли использовать уязвимость российских границ, полагает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

«При всех строгостях российской границы выбраться за пределы России часто удается тем, кто находится под запретом выезда. Территория огромная, граница не может быть без таких невидимых участков. Что касается приманки, то женщин или «друга» часто используют, чтобы выманить человека из убежища. Естественный ход», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, беглянки всегда и везде могут оказаться в роли преследуемой.

"Я бы не назвала это двойной уязвимостью. Да, у «борцов за честь семьи» хватает энергии, времени и средств гоняться за беглянкой по свету. Нам приходилось помогать в переезде несколько раз семье чеченкой женщины, вышедшей замуж за русского и усыновившего ее маленького сына. У них было уже двое детей, прекрасная семья, но двоюродные братья никак не унимались. Это было давно, говорю об этом, чтобы не возникло у кого-то желание восстановить историю", - отметила она.

Ганнушкина* также не исключила, что выбор исполнителя с уголовным прошлым оказался расчетливой попыткой заказчиков дистанцироваться от преступления.

"Это возможно. И говорит о реальной морали заказчиков", - подчеркнула она.

Руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова сомневается на счет «крыши» убийц, но уверена, что убийство было заранее спланировано.

«Не знаю, есть ли у них «крыша», но однозначно это была заранее продуманная схема. В этом я не сомневаюсь. Но я впервые сталкиваюсь с такой схемой, когда используется женщина-приманка. Возможно, кто-то где-то тоже уже использует эту схему, но мы об этом пока не знаем. Проблема в том, что у беглянок начинается тоска по родине, тоска по своим, и они начинают общаться с кем-то, кто из республики, поэтому вполне может быть, что в других случаях тоже были использованы какие-то приманки, просто люди не повелись, не доверились как это сделала Айшат", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщины уязвимы кавказские вдвойне, а чеченские в десять раз больше

Трагедия Айшат обнажает двойную уязвимость чеченских женщин, которые не находят защиты ни дома, ни на чужбине, уверена она.

«Ситуация с Айшат это подтвердила. И недавний случай убийства Ларисы Арсанукаевой в Ницце, матери семерых детей, которую убил ее бывший муж. Просто разница в том, что Айшат была беглянкой, а в случае с Ларисой там было домашнее насилие. Тем не менее, чеченские женщины не защищены ни дома, ни на чужбине. Даже, казалось бы, живя во Франции, в демократической стране, где кажется, что ты под защитой властей, это не так. Ни ты, ни твои дети от этого, от монстров, от убийц не защищены. Конечно, уязвимы кавказские женщины в целом. Женщины уязвимы кавказские вдвойне, а чеченские в десять раз больше», - рассказала она.

Об убийстве Ларисы Арсанукаевой французские издания сообщили 4 ноября. 39-летней женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Их 17-летняя дочь также получила тяжёлые ранения и была доставлена ​​в больницу. Двухлетний ребёнок, невредимый, был доставлен в безопасное место. По делу об убийстве задержан муж убитой, пишет France Bleu.

Башир Алибиев, задержанный по делу об убийстве, был бывшим мужем Арсанукаевой, в квартиру он проник, сделав дубликаты ключей. В 2023 году суд запретил ему приближаться к бывшей жене из-за домашнего насилия, но в прошлом году срок запрета истек, сообщил проект "Кавказ без матери".

