Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Айшат Баймурадова, покинувшая Россию при помощи правозащитников, пропала в Армении, она не выходит на связь с 15 октября. Перед исчезновением она встречалась с подругой, у которой в подписчиках в соцсети есть люди из окружения Кадырова. Соседи девушки обратились в полицию.

Айшат Баймурадова не выходит на связь уже третий день. Она покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам с Северного Кавказа. Друзья Айшат, с которыми она снимает квартиру, сообщили, что она не вернулась с прогулки вечером 15 октября, когда пошла на встречу с подругой из Instagram*. Позже выяснилось, что среди подписчиков этой подруги есть люди из окружения Кадырова. Телефон Айшат не отвечает, сообщил в своем Telegram-канале живущий в Армении омский активист Даниил Чебыкин*.

Он указал, что она могла быть против воли возвращена в семью. "Её соседи обратились в полицию, оставили заявление, однако пока никакого результата нет", - указал он, попросив репоста сообщения.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Авторханова, сбежавшая от домашнего насилия и найденная родственниками в Тбилиси, покинула отдел полиции после того, как дала показания и ответила на вопросы полицейских. Девушка несколько месяцев жила и работала в Грузии. Однако родственники угрожали ее друзьям и знакомым и заявляли, что вернут девушку на родину. 15 июля она заявила, что находится в безопасном месте и не собирается возвращаться в Россию.

В 2023 году уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники считают, что она стала жертвой так называемого "убийства чести" и требуют расследования. 16 июня стало известно, что Сулейманову объявили в розыск, однако правозащитники сочли ее розыск имитационным, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".