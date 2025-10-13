×

16:44, 13 октября 2025

Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина

Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании по делу блогера Арега Щепихина, задержанного после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве, прокурор запросила для него шесть лет лишения свободы. 

Как писал "Кавказский узел", участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Сам Щепихин арестован как минимум до 22 января, в окончательном обвинении ему вменяются три уголовные статьи. На заседании 29 сентября свидетели обвинения заявили, что блогер призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев". 

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

В ходе прений на заседании Пресненского районного суда Москвы по делу блогера Арега Щепихина представитель обвинения предложила приговорить его к шести годам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор просил лишить Щепихина права на администрирование интернет-сайтов в течении четырех лет после освобождения, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. 

Адвокат Щепихина по назначению Оксана Сотникова заявила "Кавказскому узлу", что намерена обжаловать приговор, если суд назначит блогеру реальный срок лишения свободы. 

Ранее прокурор заявляла в суде, что амбулаторная психиатрическая экспертиза не нашла у Арега Щепихина психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение преступления. Также в суде было заявлено, что у Щепихина в ходе экспертизы диагностировано смешанное расстройство личности.

Этот диагноз, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" адвокатов, суд обязан учитывать. "Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение", - указывал адвокат Андрей Безверхний, который ранее защищал блогера по соглашению. 

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

