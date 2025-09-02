Защита надеется смягчить наказание для Щепихина

Суд, рассматривая дело блогера Арега Щепихина, обязан учесть диагностированное у него расстройство личности, даже если оно не влияло на совершение преступления, считают адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. В окончательном обвинении Щепихину вменяются три уголовные статьи 1 , защита считает избыточной статью об оскорблении чувств верующих и намерена добиваться ее исключения из обвинения. 29 июля суд продлил арест Щепихину на полгода, до 22 января.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Арег Щепихин, которого сегодня по не доставили на запланированное заседание в суд, чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания, рассказал адвокат блогера Андрей Безверхний «Кавказскому узлу».

«С соседями по камере у него столкновений нет, и он даже, когда я с ним в последний раз виделся, просил, чтобы его не отселяли из этой камеры. Родственники его посещают, но не очень часто, он просил, чтобы они принесли сигареты», - отметил адвокат.

Он отметил, что все обвинения, предъявленные блогеру, основаны на опубликованных им видеороликах, хотя сам Щепихин на прошлом заседании в июле ссылался на некое неопубликованное видео. «Он их опубликовал, а потом хотел стереть, но его VPN не работал», - пояснил защитник.

Смешанное расстройство личности, которое диагностировали у Щепихина, «обязательно должно быть учтено», добавил он. «Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение», - заметил Безверхний.

Адвокат Евгений Смирнов, не связанный с делом, подтвердил, что диагноз Щепихина должен быть учтен судом. «Если экспертиза установила, что это расстройство не влияло на совершенное преступление, то никаких четких указаний в законе нет, суд просто обязан учесть состояние здоровья. Примерно как сломанную руку или какое-нибудь другое заболевание", - сказал он «Кавказскому узлу».

Сегодняшнее заседание по делу Щепихина не состоялось, процесс перенесен на 14.00 мск 8 сентября. Судья Пресненского районного суда Елена Абрамова заявила, что подсудимый не доставлен в суд «вероятно, по причине утери требования о доставлении изолятором».

