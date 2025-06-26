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14:32, 26 июня 2025

Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд отказался смягчить меру пресечения Арегу Щепихину. В ходе заседания блогер извинился "перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа".

Как писал "Кавказский узел", полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина. Трое из задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о похищении и превышении полномочий, однако мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд заключил под стражу на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды, на заседании суда он был в синяках.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Мосгорсуд признал законным арест блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму,сообщило "РИА "Новости". “Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, - огласила решение судья.

Адвокат просил отменить меру пресечения или избрать более мягкую, говорится в сообщении.

На заседании Щепихин заявил, что «сильно раскаивается» за свои слова, он просил отпустить его под домашний арест или подписку о невыезде. 

Щепихин также сказал, что «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа». Он хотел принести более подробные извинения, но не успел, сообщило "Осторожно, новости".

Адвокат считает, что обвиняемого могли спровоцировать, так как его аккаунт в социальных сетях несколько раз взламывали. Защитник добавил, что Арег сожалеет о произошедшем, а в СИЗО «чувствует себя отлично, синяки сошли», говорится в публикации.

Бойцы "Ахмата" записали несколько видео в связи с высказываниями Щепихина. Так, в одной из записей бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" заявили, что блогер Арег Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман. Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить".

В другом видеоролике бойцы "Ахмата" заявили, что разжигание межнациональной розни в период военных действий следует карать смертной казнью.

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Автор: "Кавказский узел"

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