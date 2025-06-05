Призыв казнить Щепихина озвучен бойцами спецназа "Ахмат"

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Разжигание межнациональной розни в период военных действий следует карать смертной казнью, заявили бойцы спецназа "Ахмат", комментируя высказывания блогера Арега Щепихина о чеченцах и мусульманах.

Как писал "Кавказский узел", блогер Арег Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман, заявили бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат". Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить". Следком возбудил уголовное дело об экстремизме и возбуждению вражды против Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Следком возбудил уголовное дело об экстремизме и возбуждению вражды против Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Четыре человека в военной форме, которые представились бойцами "самого интернационального подразделения - спецназа "Ахмат"", заявили, что блогера Арега Щепихина следует казнить за "оскорбления с его стороны по национальности, призывы к геноциду, фашизму", следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. "По закону военного времени должны ставить к стенке и расстреливать бе суда и следствия", - заявил боец на видеозаписи.

Он отметил, что с 2022 года ведутся военные действия, в это время в тылу Щепихин "имеет смелость" озвучивать такие призывы. На видеозаписи присутствуют четыре бойца, говорит лишь один из них.

К 19.25 мск видео в Telegram-канале Алаудинова, на который подписаны 261 638 человек, набрало 9238 просмотров.

Напомним, вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего блогера и увезли его в багажнике автомобиля. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина, трое из которых "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими". Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий. В ходе допросов они заявили, что «не тронули его и пальцем», а задачу по задержанию блогера они получили от вышестоящего руководства.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

Кремль позволяет Кадырову любые действия внутри Чечни и против чеченцев за ее пределами, но похищение в Москве блогера Арега Щепихина привело к уголовным делам против чеченских силовиков, подчеркнули правозащитники, добавив, что таким образом Кадырову указали границы дозволенного.

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