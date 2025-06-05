Против Щепихина возбуждено дело об экстремизме и возбуждению вражды

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Его похитителям сегодня панируют избрать меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин еще ночью был отпущен, он рассказал, что его пытали, расспрашивая о связях с Украиной или оппозицией. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина. Из шести задержанных трое "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими".

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

«Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», — сказано в сообщении в официальном телеграм-канале Следкома России.

Дело возбуждено по по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством Интернета) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Отметим, что максимальное наказание по первой статье - до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты оценили риски уголовного преследования Щепихина Публикации Арега Щепихина, в том числе оскорбительные слова о мусульманах и жителях Чечни и Дагестана, могут быть квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса, блогеру грозит от трех лет лишения свободы.

Шести мужчинам, похитившим блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий, отмечает пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве рассказали, что активная работа с фигурантами продолжается, с целью установления всех обстоятельств проводятся очные ставки. «Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых», - говорится в сообщении.

Похищение блогера Арега Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии"

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