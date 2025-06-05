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14:07, 5 июня 2025

Против Щепихина возбуждено дело об экстремизме и возбуждению вражды

Похищение Арега Щипихина. 3 июня 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Baza

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Его похитителям сегодня панируют избрать меру пресечения.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин еще ночью был отпущен, он рассказал, что его пытали, расспрашивая о связях с Украиной или оппозицией. Полиция  отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина.  Из шести задержанных трое "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими".

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

«Психолого-лингвистическое исследование выявило в его высказываниях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения», — сказано в сообщении в официальном телеграм-канале Следкома России.

Дело возбуждено по по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством Интернета) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). Отметим, что максимальное наказание по первой статье - до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - говорится в сообщении ведомства.

Арег Щепихин. Фото: https://t.me/bazabazon/37978
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Публикации Арега Щепихина, в том числе оскорбительные слова о мусульманах и жителях Чечни и Дагестана, могут быть квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса, блогеру грозит от трех лет лишения свободы.

Шести мужчинам, похитившим блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий, отмечает пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве рассказали, что активная работа с фигурантами продолжается, с целью установления всех обстоятельств проводятся очные ставки. «Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых», - говорится в сообщении.

Похищение блогера Арега Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии"

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