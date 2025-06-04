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22:58, 4 июня 2025

Дело Щепихина квалифицировано по статьям о похищении и превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела после инцидента с блогером на Ярославском вокзале, анонсировав задержание "всех фигурантов". До суда по избранию меры пресечения задержаны лишь трое из шести подозреваемых, утверждают источники в силовых структурах. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин еще ночью был отпущен, он рассказал, что его пытали, расспрашивая о связях с Украиной или оппозицией. Полиция днем отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина. 

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку его высказываний. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Следственный комитет России сообщил сегодня вечером о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом на Ярославском вокзале. “Получены материалы проверки по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве. Следствием принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела”, - говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства. 

“Все фигуранты” доставлены в столичное подразделение Следкома и будут задержаны, криминалисты осматривают изъятые у них мобильные устройства и автомобиль, заявили следователи. Позднее пресс-служба ведомства добавила, что доклад о ходе расследования дела представят в центральный аппарат СК России, однако ни в первой, ни во второй публикации не уточнены конкретные статьи УК, по которым возбуждено дело. 

Уголовное дело после инцидента с блогером на Ярославском вокзале возбуждено по статьям о похищении человека и о превышении должностных полномочий (статьи 126 и 285 УК России), сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Хотя официально следствие анонсировало задержание “всех” подозреваемых, источники утверждают иное. “Трое подозреваемых задержаны до избрания меры пресечения”, - процитировал слова источника в силовых структурах ТАСС. На видео инцидента при этом видно, что из здания вокзала Щепихина выносили по меньшей мере четверо мужчин.  

Из шести задержанных трое “предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими”, указывает, в свою очередь, “Коммерсант”. 

Арег Щепихин - уроженец Армении, ранее он носил фамилию Оганесян, учился на юридическом факультете Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ, отмечает также издание. 

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

Публикации Арега Щепихина, в том числе оскорбительные слова о мусульманах и жителях Чечни и Дагестана, могут быть квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса, блогеру грозит от трех лет лишения свободы, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 

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Автор: "Кавказский узел"

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Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

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