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13:23, 4 июня 2025

Щепихин рассказал о пытках после похищения

Арег Щепихин. 4 июня 2025 г. Скриншот видео t.me/bazabazon/37982

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арег Щепихин, который был похищен на московском вокзале выходцами из Чечни, сообщил, что его пытали, чтобы выяснить, связан ли он с Украиной или оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина. Автомобиль, на котором затем увезли Щепихина, был остановлен, но похищенного в нем уже не было. Сегодня источники сообщили, что Щепихин ночью был отпущен и находится в одном из хостелов.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

После того, как Щепихина увезли с вокзала, его держали в одном из кафе неподалеку от метро «Филатов луг», сообщает сегодня телеграм-канал "База".

"По данным «Базы», мужчина был избит. Также его заставили записать извинения за ранее опубликованные им оскорбительное видеозаписи в адрес чеченцев и мусульман", - говорится в публикации.

Щепихин рассказал, что его долго «допрашивали», и снимали разговор на камеру. "Во время «допроса» ему говорили, что он связан с украинцами, а также заставили сказать, что он был под наркотиками. Сейчас Щепихин находится в одном из московских хостелов", - говорится в публикации.

В этом же телеграм-канале сегодня опубликовано видео, в котором Арег Щепихин, отвечая на вопросы женщины за кадром, сообщает подробности похищения. На лице мужчины видны многочисленные гематомы.

Хотели узнать адреса жены, родителей

"Вчера, где-то с 8 до 9 вечера, меня с Ярославского вокзала похитили чеченцы. Они не имеют права действовать на территории Москвы и области проводить такие действия... До этого некий конфликт начинался, я позвонил в полицию, попросил срочно прийти... Полиция не успела приехать, они приехали раньше. Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей", - рассказал он.

По словам блогера, у него интересовались, связан ли он с Украиной или оппозицией. "Они меня долгое время в соцсетях терроризировали, где-то с годик. И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что «ты терпила». Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал и мусульман послал, и вот они на это среагировали", - сказал он.

Напомним, полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявило сегодня МВД России.

Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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Автор: "Кавказский узел"

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