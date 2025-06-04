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18:46, 4 июня 2025

Специалисты оценили риски уголовного преследования Щепихина

Арег Щепихин. Фото: https://t.me/bazabazon/37978

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикации Арега Щепихина, в том числе оскорбительные слова о мусульманах и жителях Чечни и Дагестана, могут быть квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса, блогеру грозит от трех лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку публикаций Арега Щепихина, который в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев и высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. Ранее министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

Вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина и увезли его в багажнике автомобиля. Сегодня стало известно, что Щепихин ночью был отпущен и находится в одном из хостелов. Он рассказал, что его пытали, чтобы выяснить, не связан ли он с Украиной или оппозицией. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Интерес следствия к высказываниям Щепихина прокомментировали "Кавказскому узлу" исследователь фонда "Сова" (включен в реестр иностранных агентов) Михаил Ахметьев и не связанные с Щепихиным адвокаты Абусупьян Гайтаев и Тимофей Широков.

Эксперты, а вслед за ними и правоохранительные органы, вполне могут увидеть в словах Арега Щепихина признаки возбуждения ненависти по национальному и религиозному признаку с применением насилия (что подпадает под п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ) и/или призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), указал Михаил Ахметьев.

"Если бы он ограничился оскорблениями или хотя бы менее конкретными призывами с насилию, то и у правоохранительных органов было бы больше оснований ограничиться только административной статьей 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, в равно унижение человеческого достоинства)", - сообщил он.

3 июня в блоге Щепихина было опубликовано два видео с оскорблениями в адрес мусульман. На первом видео Щепихин, используя большое количество матерных слов, призывает "всех армян" и "спортсменов, сильных ребят" бить и грабить чеченцев и дагестанцев. "Я здесь. Ко мне можно подойти, предъявить, [...] или еще что-то", - сказал он. На втором видео Щепихин призывает "запрограммировать власть на нацизм" в отношении евреев и мусульман с Северного Кавказа. Блогер делал и другие видеопубликации с оскорблениями чеченцев и ислама.

Что касается высказываний не о верующих, а о религии и объектах поклонения, то они могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 148 УК об оскорблении чувств верующих, указал эксперт.

Оскорбление чувств верующих по российскому законодательству не относится к экстремистской деятельности

"Оскорбление чувств верующих по российскому законодательству не относится к экстремистской деятельности. Хотя фактически занимаются такими делами те же ЦПЭ и ФСБ", - пояснил Ахметьев.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии волгоградца Никиту Журавеля, который сжег Коран и записал это на видео. После задержания Журавеля его уголовное дело было передано в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. Вскоре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, после чего Адам Кадыров получил по меньшей мере девять наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Параллель с делом Журавеля просматривается в случае с Щепихиным разве что в перспективе преследования за оскорбление чувств и в участии в этой истории представителей различных структур Чечни, указал Михаил Ахметьев.

Есть вероятность, что могут усмотреть и реабилитацию нацизма

"А в остальном истории скорее разные. Ещё добавлю, что помимо этого есть вероятность, что могут усмотреть и реабилитацию нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1), раз он прямо говорил про необходимость "запрограммировать власть на нацизм" против мусульман и евреев. Если это сочтут оправданием нацистских преступлений, установленных Нюрнбергским трибуналом", - сказал он.

Адвокат Абусупьян Гайтаев также усмотрел параллель с делом Журавеля лишь в заинтересованности силовых структур Чечни в деле Щепихина. "А так его должны наказать по статьям 282 и 280. Может быть, статья об оскорблении чувств верующих - 148. И вполне вероятна статья об оправдании нацизма", - сказал он.

По словам адвоката, наказание может быть назначено по совокупности этих статей. «Реальное лишение свободы как минимум от 3 до 6 лет, а то и более. И в таком случае его должны задержать и поместить под стражу до суда, потому что получается, что он обвиняется в тяжких преступлениях», - изложил возможное развитие событий Гайтаев.

МВД России сообщило сегодня, что полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявило ведомство.

По мнению адвоката, с точки зрения государства будет неправильно "спустить на тормозах" дело Щепихина, даже несмотря на инцидент с похищением. "Потому что сегодня, когда за куда менее значимые вещи сажают, такие высказывания и призывы не могут остаться безнаказанными. […] Несмотря на наличие у каких-то персон античеченских, антиисламских настроений, государство не может себе позволить поддерживать такие вещи", - сказал он.

Адвокат Тимофей Широков согласился, что за такого рода высказывания наказание может быть назначено по совокупности статей УК. "Есть направленное возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства. Кроме того, имеются и признаки оскорбления чувств верующих. Учитывая, что он это выложил в информационно-коммуникационные сети, включая сеть интернет, - это от 3 до 6 лет лишения свободы», - сказал он.

В то же время, по мнению адвоката, было необходимо вначале провести проверку и завести дело, а затем проводить задержание. «Нужно было проработать всё правоохранительным органам. А иначе это выглядит как бандитские разборки. И что печально, общество к этому привыкает. С одной стороны (и самое главное), это будет вызывать одобрение, с другой стороны, будут те, кто одобрит позицию виновника», - сказал Широков.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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