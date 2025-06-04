Слова Щепихина о чеченцах привлекли внимание силовиков в Москве

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Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку публикаций Арега Щепихина, который высказывал оскорбления в адрес чеченцев и мусульман перед тем, как был похищен выходцами из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего Арега Щепихина. Автомобиль, в багажнике которого увезли Щепихина, был остановлен, но похищенного в нем уже не было. Сегодня стало известно, что Щепихин ночью был отпущен и находится в одном из хостелов. Он рассказал, что его пытали, чтобы выяснить, связан ли он с Украиной или оппозицией.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев.

Главное управление МВД по противодействию экстремизму организовало проверку "в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики", сообщило сегодня в своем телеграм-канале МВД России.

"В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

В публикации ведомства речь идет об Ареге Щепихине, поясняет РИА Новости. Согласно информации на сайте МВД, Главное управление по противодействию экстремизму находится в Москве.

Напомним, ранее сегодня МВД России сообщило, что полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале. Принято решение о передаче материала проверки в следственные органы, заявило ведомство.

Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил сегодня министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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