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12:52, 9 июня 2025

Источники сообщили об освобождении задержанных за похищение Щепихина

Похищение Арега Щепихина. 5 июня 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал "База"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченские силовики, обвиняемые по уголовному делу о похищении блогера Арега Щепихина, избежали заключения под стражу.

Как писал "Кавказский узел", полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о похищении и превышении полномочий. Самого Щепихина суд заключил под стражу на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды.

Шестеро задержанных по делу о похищении Щепихина заявили, что "не тронули его и пальцем". Во время допроса они рассказали, что задачу задержать блогера получили от руководства. Подробности резонансного похищения блогера собраны в справке "Кавказского узла" "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Арег Щепихин, Следственный комитет РФ. Коллаж
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Дело против чеченских силовиков после похищения Щепихина стало сигналом Кадырову
Кремль позволяет Кадырову любые действия внутри Чечни и против чеченцев за ее пределами, но похищение в Москве блогера Арега Щепихина привело к уголовным делам против чеченских силовиков. Таким образом Кадырову указали границы дозволенного, подчеркнули правозащитники.

Всех задержанных за похищение Арега Щепихина отпустили под подписку о невыезде, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал "База". Источники этих сведений в публикации не указаны.

"По данным «Базы», следователи не стали арестовывать никого из шестерых человек, подозреваемых по статьям «Похищение человека» (ст. 126 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ). Их всех отпустили под подписку о невыезде. Сам похищенный - блогер Арег Щепихин - арестован на два месяца", - говорится в публикации.

Информацию об освобождении задержанных обнародовал сегодня и телеграм-канал "Осторожно, новости". "Задержанных за похищение Арега Щепихина не стали арестовывать. Сам Арег Щепихин с пятницы находится в СИЗО. 48 часов с момента задержания, о котором СК сообщал в четверг, истекли в субботу днём. За это время суд даже не зарегистрировал материалы... Это значит, что фигурантов отпустили на свободу в статусе обвиняемых", - говорится в публикации.

Напомним, бойцы "Ахмата" записали несколько видео в связи с высказываниями Щепихина. В одном из роликов они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить".

В другом видеоролике бойцы "Ахмата" заявили, что разжигание межнациональной розни в период военных действий следует карать смертной казнью.

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Автор: "Кавказский узел"

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