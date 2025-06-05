Дело против чеченских силовиков после похищения Щепихина стало сигналом Кадырову

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Кремль позволяет Кадырову любые действия внутри Чечни и против чеченцев за ее пределами, но похищение в Москве блогера Арега Щепихина привело к уголовным делам против чеченских силовиков. Таким образом Кадырову указали границы дозволенного, подчеркнули правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Следком возбудил уголовное дело об экстремизме и возбуждению вражды против Арега Щепихина, похищенного на Ярославском вокзале. Вечером 3 июня несколько человек, говоривших по-чеченски, вынесли с Ярославского вокзала в Москве 40-летнего блогера и увезли его в багажнике автомобиля. Полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения Щепихина, трое из которых "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими". Задержанным предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении должностных полномочий. В ходе допросов они заявили, что «не тронули его и пальцем», а задачу по задержанию блогера они получили от вышестоящего руководства.

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев, а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

По мнению правозащитника Олега Орлова*, история с похищением Щепихина - очередная попытка кадыровцев и Кадырова расширить территорию, "дозволенного им беззакония и влияния".

"На протяжении всех лет правления Кадырова в Чечне, он регулярно самыми разными способами пытается распространить свою сферу и на Кавказе, и за пределы Чечни. Кадыров пытается в Москве закрепиться и осуществлять силовые акции, пытается становиться игроком на подавлении не только чеченской оппозиции, но и подавления любых антипутинских сил", - пояснил Орлов*.

Кремль дал кадыровцам полный карт-бланш на все, что угодно внутри Чечни, а также с чеченцами за пределами Чечни. Кадырову и кадыровцам этого мало

Но, по его словам, Кремль не всегда это позволяет Кадырову.

"Кремль дал кадыровцам полный карт-бланш на все, что угодно внутри Чечни, а также с чеченцами за пределами Чечни. Кадырову и кадыровцам этого мало. И они постепенно, немножко, по чуть-чуть распространяют свое влияние дальше. И им регулярно им дают по щупальцам", - считает Орлов*.

Это была вполне сознательная публичная акция. Им было не столько важно этого человека похитить и куда-то его деть и что-то с ним сделать, сколько публично показать, что они это делают на глазах у всех

Он полагает, что Щепихин не вполне адекватный человек, который пишет недопустимые, возмутительные посты и вряд ли имел по-настоящему влиятельных покровителей.

"То, что он с Мединским фотографируется, и другими, это нормальная тактика подобных Хлестаковых. Таких людей сколько угодно можно найти, которые пролазят на какое-то мероприятие полузакрытое. И главная их задача - сфоткаться с каким-то медийным известным человеком", - отметил Орлов*.

Он полагает также, что кадыровцы имели желание создать резонанс. "Заметим, это была вполне сознательная с их стороны, публичная акция, им было не столько важно, как этого человека похитить и куда-то его деть и что-то с ним сделать, сколько публично показать, что они это делают, на глазах у всех", - сказал Орлов*.

Если это и были силовики, то они очень непрофессионально действовали, отметил он.

"Для них это была сознательная демонстрация того, что они позволяют себе практически в центре Москвы, похитить не чеченца, ссылаясь на то, что, конечно, он оскорблял чеченца. И на это возник общественный резонанс. Заметим, в условиях тоталитарного режима после начала <военной операции> вообще-то общественность в основном ни на что не реагирует. Но в данном случае это не связано с <военной операцией>, это очень уж наглая публичная акция. Поэтому общественность, включая, и депутатов, позволила себе возникнуть. Если бы это было до <военной операции>, то общественная активность была бы на порядок сильнее. На это, соответственно, отреагировали силовики, которые, конечно, терпеть не могут кадыровцев. Силовики были очень рады этой общественной активности. Это им развязало руки на то, чтобы ударить кадыровцам по щупальцам.", - рассказал Орлов*.

Он считает квалификацию действий как похищения и превышения должностных полномочий вполне подходящей.

"Но скорее всего, после проверки уголовное дело будет некоторое время тянуться. Это будет такой дамоклов меч над какими-то людьми Кадырова. Потом дело будет прекращено за отсутствием состава преступлений. Но это сигнал Кадырову, что это "не твоя епархия", - указал Орлов*.

Он предполагает, что в отношении Щепихина после возбуждения уголовного дела поступят так же, как с Никитой Журавелем. "Не исключаю, что, ровно так же, как с Журавелем, он будет отдан в Чечню. С большой вероятностью будет так", - сказал Орлов*.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии волгоградца Никиту Журавеля, который сжег Коран и записал это на видео. После задержания Журавеля его уголовное дело было передано в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. Вскоре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, после чего Адам Кадыров получил по меньшей мере девять наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

В то же время, Орлов* не видит в целом угрозы для Кадырова.

«Предположения, что Кадырова убирают, что Кремль с Кадыровым рассорился, что Путин недоволен Кадыровым, на мой взгляд, это спекуляция, ничего подобного нет. Просто очередная маленькая разборка между силовиками и Кремлем, прощупывание, насколько нам позволено расширить свою зону. Это обычное противостояние силовиков и кадыровцев, которые друг друга крайне не любят", - резюмировал Орлов*.

Им показали, что они перебрали

Властям Чечни разрешается делать всё, но до определенной черты, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"И тут они, видимо, перебрали. Это не значит, что завтра все будет по закону совершаться. Но тут они перебрали. И то, что им показали, что они перебрали на таком, скажем, не очень симпатичном человеке, это тоже показывает, что порядочным людям надеяться на помощь не стоит", - сказала она.

По ее мнению, дойдёт ли до суда дело о похищении и превышении полномочий, зависит от того, кто участвовал в этом. "Насколько эти похитители близки к Рамзану Ахматовичу. И насколько он захочет их защищать. Потому что известно, что таким людям периодически приходится и своему окружению показывать, что никому не гарантирована защита от его гнева. Такая обычная ситуация в тоталитарной иерархической системе", - подчеркнула Ганнушкина*.

Дело Журавеля с ситуацией с Щепихиным не стоит сравнивать, полагает она. "Журавеля всё-таки отдали в Чечню сами силовики. А как с Щепихиным будет точно неизвестно. Он конечно умерит свой пыл", - отметила Ганнушкин*а.

Правозащитник Игорь Каляпин отметил, что для него эта история с публичным похищением и последующей реакцией на это отдаёт «опереточностью».

"Действия московских кадыровцев и реакция на их действия мне кажутся какими-то нарочитыми, раздутыми и неестественными. Я сказал бы, что это похоже на инсценировку, если бы в этом спектакле участвовала только какая-то одна сторона, но их тут уж больно много", - сказал он.

По мнению правозащитника, обвинение не тянет на похищение и в этом случае может быть только обвинение в превышении полномочий.

«Похищение, я думаю, что отвалится, потому что там умысел совершенно другой. Скорее будут обвинения в незаконном лишении свободы, если не будет доказано, что его там как-то серьезно пытали. Я думаю, что самая правильная квалификация, которая в данном случае должна быть, это превышение должностных полномочий, это классическая 286-я статья», - пояснил Каляпин.

Похищение блогера Арега Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева и об обстоятельствах задержания Заремы Мусаевой, считает руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец.

Он считает, что похищение Тепсуркаева и других противников Кадырова не стоят в одном ряду с этим инцидентом.

"Щепихин и не был так интересен, как Тепсуркаев или Мусаева. Понятно, что это плохо, это незаконно. В людном месте засовывать в багажник машины его. Оставалось только на лбу похитителей «КРА» (Кадыров Рамзан Ахматович - прим. "Кавказского узла") написать. Но выглядит это задержание как пародийное", - указал он.

По его словам, реакция Z-сообщества (имеются в виду прежде всего блогеры, активно поддерживающие военную операцию на Украине - прим. Кавказского узла"), которое раньше не особо возмущалось по таким поводам, на похищение Щепихина была "неадекватной". "Вот я не помню, то, что сейчас называют Z-сообществом, чтобы какие-то там Z-блогеры сильно заступались за кого-нибудь типа Тепсуркаева. А вот тут вдруг такая реакция. В чем дело-то? Потому что это в Москве произошло? Ну, хорошо. А с Мусаевой это произошло в Нижнем Новгороде. И это был наезд все-таки на федерального судью и его семью. Мне все в этой истории кажется подозрительным", - подчеркнул Каляпин.

Дойдёт ли дело до суда, по его мнению, зависит исключительно от общественного резонанса как с одной стороны, так и с другой стороны.

"Проще говоря, кто кого переорёт. Вообще-то, у нас такого рода дела, как правило, глохнут на стадии предварительного следствия. Это касается и дел, связанных с превышением должностных полномочий полицейскими, и, между прочим, дел, связанных с оскорблением, унижением человеческого достоинства, с оскорблением по национальному признаку", - сказал Каляпин.

По его словам, действия Щепихина безусловно, носят все признаки преступления. "Но, по-моему, у него «комплекс Герострата». В любом виде хочет влезть в историю. Ему очень важно быть заметным. И сюда можно отнести попытки фотографироваться с кем-то, на что-то реагировать в своем Instagram**, который не больно кто-то читает", - подытожил Каляпин.

По данным на 18.40 мск на страницу Арега Щепихина в Instagram* подписан 561 человек.

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он также заявил, что МВД в республике с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

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