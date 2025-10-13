Арег Щепихин объяснил угрозами и травлей враждебные высказывания о евреях и кавказцах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арег Щепихин, арестованный за экстремизм после похищения чеченскими силовиками с вокзала в Москве, заявил суду, что долгое время получал угрозы от неких конкурентов и записал видео с оскорблениями по национальному признаку, чтобы те "держались подальше".

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель запросила для блогера Арега Щепихина, обвиненного в экстремизме и оскорблении верующих после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве, шесть лет колонии. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.

На заключительном заседании Пресненского райсуда Москвы по делу Арега Щепихина сегодня, как и в прошлые разы, присутствовали лишь журналисты, всего 10-12 представителей разных изданий. Ни родственники, ни друзья Щепихина заседания не посещали.

Среди представленных защитой доказательств были объемные пояснения самого Щепихина. По словам блогера, "лица кавказской национальности" "нездоровым образом интересовались" его жизнью, адресами и семьей, после чего ему поступали "какие-то угрозы". "Я ходил в местное отделение полиции в Химках, писал, объяснял. Но по моим просьбам не велось никаких действий", - заявил Арег Щепихин.

Ситуация, по словам Щепихина, со временем обострилась: имели место "психологические, эмоциональные, энергетические атаки" и угрозы "вплоть до религиозной войны" со стороны большой группы людей, среди которых, как полагает блогер, были спортсмены и силовики. Блогер подчеркнул, что записывал свои видео, чтобы "они держались подальше" от него, тогда как обычно он не использует грубую брань и "не знает" нецензурных выражений. "Это год продолжалось. Те, кому я об этом рассказывал, назвали меня "терпилой". Когда меня уже начали по ночам будить со страхами паническими, решил заснять видео", - пояснил он.

После этого Щепихин зачитал заранее заготовленную речь. В ней утверждалось, что после того как он "начал сдавать молодых кокаиновых наркоманов", на его жизнь покушались четыре раза - дважды пытались сбить автомашиной, по одному разу отравить и задушить. Развивая эту версию, Щепихин говорил о неких молодых людях "под наркотиками", списки которых он готов предоставить суду. "Они добровольно поклоняются дьяволу ради денег, наркотиков, секса и известности. Все они трусы, все они рабы удовольствия под наркотиками. И когда я все это игнорировал, они запугивали меня. Я сейчас сижу в тюрьме, потому что я не наркоман", - подчеркнул он, отметив, что эти же люди ведут "энергетические атаки" на его семью, из-за чего у матери был инсульт, а у сестры едва не случился выкидыш.

Также Щепихин рассказал, что будучи судебным приставом, он подписал документ с согласием на прослушивание его телефона. "Но то, что я ничего не нарушал, взбесило их, и они спровоцировали меня", - подчеркнул он.

Подсудимый изложил и иной предполагаемый мотив своего преследования – его амбиции стать президентом России и объявить всем амнистию. "Я не хочу заканчивать как другие кандидаты в президенты. Когда я работал судебным приставом, то просил свое начальство в Московской области написать президенту об амнистии и добился этого. Я амнистировал 4300 человек на сумму 4 миллиарда рублей, а сейчас у меня нет денег на адвоката. Меня посадили, как только я начал хорошо зарабатывать", - заявил Щепихин.

Имя уроженца Еревана Арега Щепихина было внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов 9 июля. Внесение человека в перечень Росфинмониторинга ограничивает для него финансовые операции: включенные в список могут ежемесячно тратить не более 10 тысяч рублей на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода. Щепихин - урожденный Оганесян; по словам сестры, он стал Щепихиным после женитьбы в 2012 году, взяв фамилию жены ("чтобы было легче работать в госучреждениях").

Позже он заявил, что его хотят посадить, потому что он хотел "объединить политические партии для противодействия "Единой России". Он также уверял, что никогда раньше не ругал представителей кавказских республик или вообще мусульман.

Зачитывая свою долгую речь, блогер несколько раз просил судью и прокурора простить его и не сажать, поскольку он должен помогать матери, перенесшей инсульт, бывшей жене и маленькому сыну. "Я везучий, но сейчас что-то пошло не так, поэтому только Вы и прокурор можете остановить мое невезение. Когда я работал приставом, судьи меня любили и ценили", - заметил он, обращаясь к судье.

Когда Щепихин закончил свою речь, назначенный адвокат Оксана Сотникова начала задавать ему вопросы. Она поинтересовалась, сразу ли тот удалил видеоролики, из-за которых возбудили уголовное дело, блогер на этот вопрос ответил утвердительно.

"Я понял, что это нереальный перебор. Мне каждый день плохо, каждый день каюсь. Это очень плохой пример, никогда так не делайте. Это опасно и для жизни, и для общества, и для государства, и для религии. Это все очень неправильно", - заявил он.

Он также рассказал, что работал наставником "Корпорации малого и среднего предпринимательства" и корреспондентом "Федеральной службы новостей". Адвокат также передала судье Елене Абрамовой заявления Щепихина о нарушениях в период следствия и его положительную характеристику от мужа его сестры. Судья приобщила к делу лишь характеристику, отвергнув остальные материалы как "оформленные ненадлежащим образом".

Гособвинитель Зотова поинтересовалась у Щепихина сколько всего было видеороликов и когда они были сделаны. "Две записи в Instagram*. 3 июня ночью разбудили угрозами и я снял первое видео в хостеле в Москва-Сити, где я был. Днем я его удалил. Второе я снял днем", - сказал подсудимый. По словам блогера, его оппоненты обращались к нему только виртуально, поэтому он решил отвечать им видеороликами.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?"

Третий ролик, по утверждениям Щепихина, он вообще не публиковал - он настаивает, что видео хранилось в памяти телефона и было оттуда извлечено следователем. "Он угрожал большими сроками, и в итоге я подписал, но затем решил не бояться", - заявил блогер.

Отвечая на вопрос судьи, кто ему угрожал ночью 3 июня, Щепихин заявил, что это могли быть "конкуренты из инфобизнеса дагестанской и чеченской национальностей". "Из спортивных организаций Night Fight или Hardcore, которые часто перед боем употребляют наркотики и пытаются утихомирить, успокоить, воспитать таких как я, которые не согласны с ними", - утверждает он.

Щепихин добавил, что трое из семи его похитителей были "под наркотиками". Блогер рассказал, что после похищения его поставили на колени, чтобы "чеченцы" сняли видео с извинениями. "Меня спрашивали про контакты с Украиной, но я ответил, что единственный украинец, с которым я общался - [замглавы администрации президента] Сергей Кириенко", - заметил он.

Участники похищения Арега Щепихина на Ярославском вокзале, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самому Щепихину в окончательном обвинении ему вменили три уголовные статьи 1 . На заседании 29 сентября свидетели обвинения заявили, что блогер призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев".

Отвечая на вопрос, почему он решил, что угрозы ему пишут именно уроженцы Кавказа, Щепихин отметил, что благодаря многолетнему опыту узнает их "по почерку", имея в виду, по его словам, манеру строить предложения и употреблять определенные слова. Свой выпад в отношении евреев подсудимый объяснил тем, что ему начал угрожать "один человек" из числа евреев, добавив, что за это высказывание он также раскаивается.

На стадии прений гособвинитель Зотова отметила, что Арег Щепихин признал вину в полном объеме. Она попросила назначить ему 200 часов общественных работ по обвинению в оскорблении чувств верующих, три года лишения свободы с четырехлетним запретом администрировать интернет-сайты по обвинению в призывах к экстремизму, а также 3,5 года заключения с аналогичным запретом - по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. В совокупности она свела требование к шести годам лишения свободы с четырехлетним запретом на публикации в сети.

Адвокат Сотникова, в свою очередь, просила смягчить Щепихину обвинение по статье о возбуждении ненависти и вражды с части 2 статьи 282 УК на часть 1, поскольку он ограничился лишь словами и не применял никакого насилия. "Мой подзащитный очень сожалеет, раскаивается и просит снисхождения. Он впервые совершил преступление, зарекомендовал себя только с положительной стороны. Коллеги и родственники тепло отзываются о нем, характеризуют как доброго и отзывчивого человека. На его содержании малолетний ребенок и престарелая мать. Я прошу не лишать его свободы и освободить из-под стражи в зале суда", - заявила адвокат.

Сам Щепихин в последнем слове заявил, что "не хотел ничего такого говорить". "Я надеюсь, это ни к каким последствиям не приведет. Простите меня, пожалуйста. Я хочу по-другому как-то нести наказание, но не сидеть в тюрьме", - сказал он.

После почти двухчасового перерыва судья Абрамова огласила приговор: назначить Щепихину пять лет лишения свободы и 2,5 года запрета на администрирование сайтов и интернет-публикации. Время, проведенное под стражей, Щепихину засчитают в срок по формуле "полтора дня в колонии за день в СИЗО". Блогер выслушал приговор спокойно, не проявив никаких эмоций.

Оксана Сотникова еще до оглашения приговора заявила "Кавказскому узлу", что считает требование прокурора слишком строгим. "Я полагаю, что должен быть приговор к условному сроку – это первое такое преступление, ранее он не нарушал закон", – отметила она, подчеркнув, что в случае приговора, связанного с реальным лишением свободы, подаст апелляцию.

После оглашения приговора адвокат подтвердила, что будет обжаловать приговор. Сотникова отметила, что апелляция, скорее всего, позволит лишь снизить срок заключения для Щепихина, а не заменить наказание на условное, которое она считает правильным.