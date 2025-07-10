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02:55, 10 июля 2025

Арег Щепихин внесен в список террористов и экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данные блогера Арега Щепихина, арестованного после его конфликта с выходцами из Чечни и похищения на Ярославском вокзале в Москве, внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

Как писал "Кавказский узел", трое участников похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина при задержании предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении полномочий, мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. 

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Имя Арега Щепихина было внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов 9 июля, следует из публикации Telegram-бота, отслеживающего обновления перечня. 

Уроженец Еревана Щепихин внесен в список как экстремист, - возле его имени нет звездочки, которой помечены имена причастных к терроризму. 

Внесение человека в перечень Росфинмониторинга ограничивает для него финансовые операции: включенные в список могут ежемесячно тратить не более 10 тысяч рублей на себя и столько же на каждого члена семьи без дохода, отмечает RTVI.

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Автор: "Кавказский узел"

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