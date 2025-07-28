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01:54, 28 июля 2025

Дело Щепихина дошло до суда

Арег Щепихин в суде. Скриншот фото из Telegram-канала суды общей юрисдикции города Москвы от 06.06.25, https://t.me/moscowcourts/6823.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Москвы утвердила обвинение блогеру Арегу Щепихину по трем статьям Уголовного кодекса. Дело поступило в Пресненский районный суд Москвы.

Как писал "Кавказский узел", трое участников похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина при задержании предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении полномочий, мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. 9 июля стало известно, что данные Щепихина были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Экспертиза признала его вменяемым.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Арега Щепихина. Он обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ), публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ) и действиях, направленных  на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии (часть 2 статьи 282 УК РФ).

Согласно выводам ведомства, Щепихин 2 июня опубликовал видеозапись, в которой умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию Российской Федерации.

3 июня  он призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения. В тот же день  Щепихин изготовил и опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись, в которой призывал убедить власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы, суд уже назначил первое заседание, сообщило РИА "Новости". 

"Уголовное дело в отношении Щепихина зарегистрировано судом", - рассказал представитель  суда. Заседание назначено на 29 июля.

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* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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Автор: "Кавказский узел"

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