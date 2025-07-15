Экспертиза признала Щепихина* вменяемым

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В рамках дела Арега Щепихина*, обвиняемого в экстремизме и возбуждении вражды, была проведена экспертиза его роликов, по итогам которой блогер признан вменяемым.

Как писал "Кавказский узел", трое участников похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина* при задержании предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по статьям о похищении и превышении полномочий, мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина* суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин* извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. 9 июля стало известно, что данные Щепихина* были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Арег Щепихин* в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Экспертиза признала блогера Арега Щепихина* вменяемым на момент записи видеороликов, из-за которых против него возбудили уголовное дело об экстремизме, пишет 14 июля РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Андрея Безверхнего.

По словам защитника, были проведены лингвистическая и психолого-психиатрическая экспертизы, по последней Щепихин* "признан вменяемым в момент совершения деяния".

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* внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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