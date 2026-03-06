Житель Карачаево-Черкесии получил 15 суток за слова о Путине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии назначил Мухараби Шебзухову административный арест на 15 суток за комментарии в нескольких сообществах во "ВКонтакте".
По версии суда, Мухараби Шебзухов разместил комментарии на страницах публичных сообществ "ЧП Черкесск/КЧР", "Адыгэ (Черкесы) дунайм щыпсэури" и "Место встречи", в социальной сети "ВКонтакте". Доступ к пабликам имело неопределенное число пользователей, а комментарии Шебзухова содержали негативные оценки президента РФ и русских.
"Также данный пользователь негативно оценивает действия действующего президента, под руководством которого проводится СВО на территории Украины, обосновывая тем, что русский народ, участвуя в военных действиях, обрекает себя на верную гибель ("он молодых губит", "Путин вас отправляет как свиней на убой", "просто молодую нацию губят"). Негативная оценка в исследуемых текстах выражена как посредством использования стилистически нейтральной лексики, также фразеологических оборотов ("как раком до Шанхая", "как щенят кормит", "как свиней на убой")", - говорится в постановлении суда.
Комментарии в сети обнаружили сотрудники Центра "Э". В суде Шебзухов подтвердил рапорты полицейских, но заявил, что вину не признает и не раскаивается - однако в решении отмечено, что он сделал это еще во время допроса правоохранителей.
Суд признал Шебзухова виновным в возбуждении ненависти либо вражды и назначил ему административное наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Согласно карточке дела на сайте Хабезского районного суда, дело на рассмотрение в суд поступило 26 февраля, и на первом же заседании судья Нариман Абдоков вынес постановление. В суде также будет рассматриваться дело Шебзухова по обвинению в публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил . Заседание суда назначено на 23 марта.
"Кавказский узел" также писал, что в конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти.
