Двое бойцов из Ингушетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муслим Кациев и Ахмед Мержоев из Назрановского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 183 военных из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 181 бойцов из Ингушетии.

В Назрани и в сельском поселении Экажево Назрановского района похоронили военнослужащих Муслима Кациева и Ахмеда Мержоева, убитых в военных действиях, сообщила 5 марта пресс-служба главы и правительства Ингушетии в Telegram-канале.

45-летний Ахмед Мержоев и 37-летний Муслим Кациев добровольно отправились в зону спецоперации. Первый служил в штурмовой бригаде на Запорожском направлении. Второй был убит при выполнении боевой задачи во время штурма здания в селе Ровное, информировала газета "Ингушетия".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 183 бойцов из Ингушетии.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Назрановского района стало известно 26 февраля 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Ислам Костоев и Магомед Дзауров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.