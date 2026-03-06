Жители села в Ингушетии пожаловались на отсутствие уличного освещения

Жители сельского поселения Сагопши Малгобекского района обратились к главе региона Махмуд-Али Калиматову с просьбой решить проблему отсутствия энергетической инфраструктуры на улице Белхароева.

По словам заявителей, улица является густонаселённой: здесь проживает много семей с детьми и пожилыми людьми. Среди жителей - мать двоих погибших сыновей. Однако, несмотря на наличие жилых домов, на улице до сих пор отсутствует уличное освещение.

Обращение сельчан опубликовал 5 марта Telegram-канал News_Ingushetii Official, насчитывающий более 9 тысяч подписчиков. К 05.30 мск публикация набрала почти 700 просмотров.

Как отмечается в обращении, на улице никогда не устанавливались приборы наружного освещения. В тёмное время суток жители вынуждены передвигаться в полной темноте, что создаёт угрозу безопасности и повышает риск происшествий.

"Обращаемся к власть имущим. Мы, жители села Сагопши Малгобекского района, проживающие на улице Белхароева. Вот уже 20 лет у нас нет света. Мы раньше добились, чтобы нам провели дорогу, тротуар начали и не докончили. Просим также поставить столбы уличного освещения и трансформатор", - говорит местный житель на видео.

Кроме того, часть домовладений не имеет возможности технологического присоединения к электросетям из-за отсутствия необходимых мощностей. В результате люди вынуждены использовать небезопасные способы подключения к электроэнергии, что может привести к авариям и пожарам.

"Мы сидим на "перемычках" и напряжения электричества нам не хватает. Свет бывает с перебоями. Поэтому, просим вас помочь нам в этом вопросе", - пожаловались сельчане.

Жители попросили провести комплекс работ по электрификации: строительство линий электропередачи, установку трансформаторной подстанции, монтаж опор и организацию полноценного уличного освещения.

"Мы обращались в администрацию села, но нам сказали, что не имеют возможности помочь из-за финансового положения", - подчеркнули они.

К 05.30 мск ни администрация поселения Сагопши, ни глава Ингушетии жалобу жителей официально не комментировали.

