×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:53, 6 марта 2026

Жители села в Ингушетии пожаловались на отсутствие уличного освещения

Кадр видеообращения жителей Сагопши к Калиматову. Фото: News_Ingushetii Official / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители сельского поселения Сагопши Малгобекского района обратились к главе региона Махмуд-Али Калиматову с просьбой решить проблему отсутствия энергетической инфраструктуры на улице Белхароева.

По словам заявителей, улица является густонаселённой: здесь проживает много семей с детьми и пожилыми людьми. Среди жителей - мать двоих погибших сыновей. Однако, несмотря на наличие жилых домов, на улице до сих пор отсутствует уличное освещение.

Обращение сельчан опубликовал 5 марта Telegram-канал News_Ingushetii Official, насчитывающий более 9 тысяч подписчиков. К 05.30 мск публикация набрала почти 700 просмотров.

Как отмечается в обращении, на улице никогда не устанавливались приборы наружного освещения. В тёмное время суток жители вынуждены передвигаться в полной темноте, что создаёт угрозу безопасности и повышает риск происшествий.

"Обращаемся к власть имущим. Мы, жители села Сагопши Малгобекского района, проживающие на улице Белхароева. Вот уже 20 лет у нас нет света. Мы раньше добились, чтобы нам провели дорогу, тротуар начали и не докончили. Просим также поставить столбы уличного освещения и трансформатор", - говорит местный житель на видео.

Кроме того, часть домовладений не имеет возможности технологического присоединения к электросетям из-за отсутствия необходимых мощностей. В результате люди вынуждены использовать небезопасные способы подключения к электроэнергии, что может привести к авариям и пожарам.

"Мы сидим на "перемычках" и напряжения электричества нам не хватает. Свет бывает с перебоями. Поэтому, просим вас помочь нам в этом вопросе", - пожаловались сельчане. 

Жители попросили провести комплекс работ по электрификации: строительство линий электропередачи, установку трансформаторной подстанции, монтаж опор и организацию полноценного уличного освещения.

"Мы обращались в администрацию села, но нам сказали, что не имеют возможности помочь из-за финансового положения", - подчеркнули они.

К 05.30 мск ни администрация поселения Сагопши, ни глава Ингушетии жалобу жителей официально не комментировали.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Барсуки Назрановского района Ингушетии не могут добиться от администрации ремонта дороги, ведущей к школе. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело. Ранее жители села Верхние Ачалуки Малгобекского района назвали катастрофическим состояние дорожного полотна на улице Шерипова. Многочисленные обращения в администрацию не дали результата.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Ремонт водопроводных сетей в Карабулаке, сентябрь 2025 года. Кадр видеосюжета Магас24 / YouTube
23:55, 3 марта 2026
Многомиллионные хищения на ремонте водопровода выявлены в Карабулаке
Мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01:07, 3 марта 2026
Дело двух работников перинатального центра Ингушетии передано в суд
Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335
14:37, 28 февраля 2026
Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750
02:53, 28 февраля 2026
ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи из Ингушетии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 5 марта 2026 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
05 марта 2026, 22:32
Протестующие на Руставели отреагировали на новое ужесточение законов

Шахин Шыхлински. Фото: https://vesti.az/politika/saxin-syxlinski-prigovoren-k-22-godam-liseniya-svobody-582318
05 марта 2026, 19:05
Шыхлински приговорен к длительному сроку

Военные. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 марта 2026, 16:40
Азербайджанская армия приведена в состояние готовности после удара по Нахичевани

Арсен Маркарян. Фото: https://memorialcenter.org/news/reabilitacziya-naczizma-razbor-stati-uk-ot-yuristov-czentra-memorial
05 марта 2026, 15:40
Блогер Маркарян приговорен к сроку по делу о реабилитации нацизма

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше