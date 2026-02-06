×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:37, 6 февраля 2026

Бастрыкин заинтересовался жалобой сельчан в Ингушетии на состояние дороги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Барсуки Назрановского района не могут добиться от администрации ремонта дороги ведущей к школе. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело. 

Как рассказал местный житель, сельчане уже долгое время просят чиновников решить вопрос с ремонтом дороги, однако никаких ответов не получают. Дорога полностью разбита, машины вынуждены ехать по ямам и колдобинам, пройти этот путь пешком для детей практически невозможно. 

Кадр разбитая дорога в селе Барсуки в Ингушетии. Фото: Фортанга / Telegram-канал

Видеоролик с жалобой на плачевное состояние дороги опубликовал Telegram-канал "Фортанга", насчитывающий более 12 тысяч подписчиков. К 20.37 мск сегодня публикация набрала более 5 тысяч просмотров.

На записи видно, что дорога превратилась в месиво из грязи, местами очень глубокие ямы. Детям приходится преодолевать этот путь, чтобы попасть в школу.

"Потом они еще что-то говорят о патриотическом воспитании или других важных вещах. Посмотрите в каком состоянии дорога и как дети вынуждены ходить в школу, словом ужас тут еще мягко звучит", - возмутился местный житель. 

Власти Ингушетии не будут ремонтировать в 2026 году дорогу к школе №3 в селе Барсуки Назрановского района "в связи ограниченным объемом средств федерального бюджета". Об этом в ответ на публикацию Telegram-каналу сообщили в администрации района. 

Чиновники сообщили, что направляли заявку в министерство сельского хозяйства РИ для включения объекта в госупрограмму "Комплексное развитие сельских территорий", однако получили отказ из-за недостатка средств. "За счет муниципального бюджета Назрановского района не представляется возможным провести вышеуказанные работы. Также отсутствуют инвесторы (меценаты), которые готовы провести работу по реконструкции улицы за счет собственных (внебюджетных) средств", - пояснили в администрации. 

По словам чиновников, сейчас рассматривается вопрос о передаче дороги на баланс Минтранса республики для реконструкции в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", за счет федерального бюджета. Когда именно планируется это сделать, не уточняется. 

На информацию о разбитой дороге в селе Барсуки сегодня отреагировал Следком. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления Ахмеду Асхабову доложить о расследовании уголовного дела.

"В сети интернет сообщается о нарушении прав жителей. Длительное время дорога на улице Картоева находится в непригодном состоянии. В связи с этим граждане не имеют возможности беспрепятственно добраться до школы, проезд транспортных средств также затруднен", - говорится в заявлении Следкома в Telegram-канале.

По какой статье возбуждено уголовное дело, Следственный комитет не уточнил.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Верхние Ачалуки Малгобекского района назвали катастрофическим состояние дорожного полотна на улице Шерипова. Многочисленные обращения в администрацию не дали результата.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше