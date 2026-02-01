Многодетная мать из Ингушетии добилась присвоения звания "Мать-героиня"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать десятерых детей Хадижат Дзахкиева из селения Инарки получила звание "Мать-героиня", в приеме документов на которое трижды отказывали чиновники.

Как писал "Кавказский узел", семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых, которые воспитывают 10 детей, трижды подавала документы на звание "Мать-героиня", но получала от властей Ингушетии отписки без указания причин отказа. Глава семьи - ветеран боевых действий, пенсионер МВД.

Хадижат Дзахкиева из Ингушетии получила звание матери-героини, вместе с ней звание получили две многодетные матери из Дагестана и одна из Ростовской области, следует из указа Владимира Путина. Звание присвоено "за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей", следует из текста документа от 28 января, опубликованного на сайте Кремля.

Хадижат Дзахкиева - домохозяйка, пенсионерка, проживает в селении Инарки Малгобекского района. В семье десять детей - восемь девочек и двое мальчиков. Одна из дочерей работает воспитателем в детском саду, еще трое - домохозяйки и трое - студентки, младшая дочь и сыновья учатся в школе, пишет "Фортанга".

Ранее сообщалось, что семья Дзахкиевых из 12 человек не может добиться льгот от правительства Ингушетии и вынуждена жить лишь на пенсию Макшарипа. Он также неоднократно обращался к властям, чтобы семье предоставили земельный участок под крестьянско-фермерское хозяйство, но ГУП "Малгобекский" сообщал, что в районе нет свободных пахотных земли, писало издание в 2019 году.

Указом Президента РФ от 15 августа 2022 года №558 "О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации" матерям-героиням полагается выплата в 1 миллион рублей.

28 ноября 2025 года принят закон "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", по которому гражданки России с десятью и более детьми со званием "Мать-героиня" с 1 января могут выбрать необходимые меры поддержки. Среди них - социальные льготы и ежемесячная денежная выплата. Размер ежемесячной выплаты составляет 72 403,79 рубля, при выборе получения социальной выплаты за "Матерью-героиней" сохраняется право на получение части льгот. Помимо этого женщины с таким званием могут получить дополнительные выплаты в размере 36 500 рублей, если они находятся на пенсии и для них предусмотрена возможность перерасчета стажа работы, следует из текста закона.

С 1 февраля выплаты матерям-героиням проиндексированы, их размер достигнет почти 76,5 тысячи рублей, сообщил 27 января Минтруд Ингушетии в своем Telegram-канале.