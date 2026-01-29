Эротические сцены из фильмов начали удалять в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фильм "Горничная" в кинотеатрах Махачкалы демонстрируется в сокращенной версии - из киноленты удалены эротические сцены, а зрителям в это время показывают черный экран.

Сцены 18+ начали вырезать в кинотеатрах Дагестана, сообщил Telegram-канал "Дагестан сейчас".

В Махачкале зрители жалуются на местные кинотеатры из-за цензуры во время фильма «Горничная». Теперь откровенные сцены вырезают, потому что религиозные зрители не хотят это видеть, хоть и добровольно идут на показ фильма,.

К сообщение приложен ролик, записанный из кинозала. На нем герои, одетые в нижнее белье, целуются. после этого на экране исчезает изображение. Слышны смешки зрителей в зале. Спустя несколько секунд трансляция фильма возобновляется, герой сидит на краю кровати с обнаженным торсом, следует из записи.

Руководство кинотеатров объясняет всё религиозными соображениями, так как во время постельных сцен мужчине неловко перед супругой и детьми, пишет сегодня Mash.

Как следует из реестра прокатных удостоверений Минкульта России, фильм "Горничная" режиссера Пола Фига 2025 года выпуска разрешен для показа возрастной категории 18+.

Кинокритик Станислав Зельвенский в рецензии на "Кинопоиске" называет фильм "умеренно эротическим триллером".

Фильм "Горничная" демонстрируется сегодня как минимум в пяти кинотеатрах Махачкалы, в одном из них запланирован один сеанс, в трех - по два, а еще в одном - три показа фильма за день, следует из данных ресурса "Заотдых".

Практика цензурирования фильмов не первый год используется в Ингушетии

Для Ингушетии подобный подход не является новшеством — он применяется с середины 2010-х годов, сообщила сегодня "Фортанга"

Это решение продиктовано не только религиозными нормами, но и многовековым этическим кодексом ингушей. Просмотр откровенного контента в публичном пространстве идет вразрез с понятием «эхь» (стыдливость/совесть), сообщило издание со ссылкой на собеседника из сферы культуры.

«Публичный просмотр подобных сцен считается недопустимым. Это вопрос уважения к окружающим. В нашей культуре ценится сдержанность: мы избегаем излишней демонстрации чувств на людях, сохраняя дистанцию и достоинство, которые предписаны нашими адатами», – приводятся слова источника в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года в дагестанских телеграм-каналах появилось видео, на котором обнаженную девушку фотографирует мужчина, как утверждается, местный гид. Пользователи призвали наказать обоих.