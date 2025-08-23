Дагестанцы призвали наказать участников эротической фотосессии

В дагестанских телеграм-каналах опубликовано видео, на котором обнаженную девушку фотографирует мужчина, как утверждается, местный гид. Пользователи дагестанских телеграм-каналов призвали наказать обоих.

Как писал "Кавказский узел", претензии жителей северокавказских республик к внешнему виду туристов обсуждаются уже на протяжении многих лет. Власти Дагестана еще в 2021 году подготовили памятку для гостей республики, где говорилось, в частности, что мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В 2023 году была выпущена обновленная версия памятки, где снова указывалось, что шорты, как и майки, носить в Дагестане не следует. В 2024 году дресс-код для туристов, исключающий "короткие шорты", был введен и в Кабардино-Балкарии.

Туристка снялась обнаженной на крыше отеля на фоне Хучнинского водопада, по словам очевидцев, фотографом был местный гид. Короткое видео опубликовал, в частности, телеграм-канал TourDom.

На видео мужчина снимает на смартфон девушку, которая, судя по всему, либо полностью обнажена, либо одета в бикини - ее закрывают два смайлика. Рядом стоит еще один мужчины в шортах, он никак не реагирует на происходящее. Девушка что-то кричит нечленораздельно.

Телеграм-канал утверждает, что жители возмущены проявление неуважения к традициям республики со стороны приезжих. Он опубликовал опрос, поинтересовавшись мнение читателей, "что делать с оголяющимися туристами в Дагестане". 25% проголосовавших посчитали, что достаточно будет "оштрафовать за мелкое хулиганство", 23% полагают, что следует "игнорировать - пусть делают, что хотят", 19% считают, что сначала нужно "разобраться с местным гидом-фотографом", в меньшинстве оказались сторонники проведения "разъяснительной беседы", "выселения из отеля" и "внесения в черные списки в республике".

Комментаторы разделились в оценках произошедшего. Некоторые сочли, что не стоит обращать внимание на поведение девушки и гида. "А что, этот водопад - местное святилище? Дева решила сделать ню-сессию в уединенном месте, а не прилюдно - кому какое до этого дело?" - интересуется Yevgeniy Blokhin.

"Как же надоели эти оскорбляющиеся не пойми из-за чего. Напоминает анекдот про то, как мужик жаловался, что ему видно голых женщин в бане, но для этого нужно было залезть на шкаф", - иронизирует Oleg. "Так это крыша отеля. Кого там они оскорбляют?" - недоумевает elistrY.

Иное мнение неоднократно высказал представитель турагентства Travel Time, который считает, что "нормы приличия в обществе должны соблюдаться, иначе это уже не общество, а стадо".

"Там напротив многоэтажный дом скорее всего, откуда и идёт съемка. Если б она в поле снималась, вопросов бы не было", - отметил L S. "Как видите, её заметили, вряд ли отель дал разрешение на такую съемку... Нет в республике толерантности к такому виду, зато статья найдется", - отмечает DES.

Несколько иначе на произошедшее отреагировали комментаторы в телеграм-канале "Блог Дагестана / Новости". В большинстве они осудили и девушку, и фотографа. "Выгнать с Дагестана", - написал Ted Ted. "Гида надо выгнать, который не смог сказать, что делать нельзя такие вещи", - предлагает Магомед Ашурлаев.

"Найти и наказать всех причастных, чтобы знали, как себя вести. Взрослые люди, а ума ноль", - возмущается P.T.M. "Надо начать не только туристов извиняться, но и своих же, которые, как например этот тип, снимает ее", - проявил инициативу анонимный пользователь. "Гида и организатора тура оштрафовать по полной программе, а эту девушку в Буйнакск на лечение надо", - считает Рынат Дулатов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. Молодой человек из Дагестана пытался оправдаться, что его шорты достаточно длинные. Один из участников избиения был задержан, он извинился за произошедшее.

