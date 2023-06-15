Власти Дагестана напомнили туристам о необходимости одеваться скромно

15 июня 2023, 10:49

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Министерство туризма Дагестана выпустило памятку для гостей, рекомендовав им носить "скромную" одежду, и соблюдать правила поведения в республике.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно высказывали претензии к туристам за их поведение и внешний вид. В июле 2021 года власти республики подготовили памятку для ее гостей, в которой, в частности, было указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты.

Министерство туризма Дагестана напомнило гостям республики о дресс-коде, выпустив соответствующую памятку. В ней сказано, что туристам не следует надевать мини-юбки, открытую и обтягивающую одежду, майки и шорты. Также авторы памятки указали на то, что жители республики не приветствуют курение в общественных местах, особенно если курит женщина, рукопожатия между мужчинами и женщинами и "активные проявления чувств между мужчиной и женщиной на публике", пишут "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, в мае в соцсетях был опубликован ролик с девушкой без одежды, позирующей на фоне гор. Авторы комментариев в соцсети возмутились ее поведением. Девушка удалила снимки с топлес-фотосессии со своих страниц в соцсетях после того, как получила десятки гневных комментариев от жителей республики. 22 мая было опубликовано видео с ее извинениями. Она также заявила, что решила принять ислам. Пользователи Telegram усомнились в искренности ее извинений.

В 2020 году две девушки опубликовали в интернете фото топлес, сделанное у Сулакского каньона. Это вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила в ответ одна из девушек.

После этого на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по частной инициативе. Однако муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои".

В 2018 году "борцы за нравственность" атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов и проката фильмов, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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