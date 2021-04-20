Чиновник пригрозил туристкам уголовным делом за фото топлес у Сулакского каньона

20 апреля 2021, 14:06

Девушки, опубликовавшие после визита в Дагестан фото топлес, сделанное у Сулакского каньона, должны удалить публикации, заявил замглавы администрации Унцукульского района, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила одна из девушек.

В прошлом году на Сулакском каньоне прошла топлес-фотосессия двух девушек, которые этим привлекли к себе внимание властей республики, сообщило сегодня сетевое издание 360tv.ru.

На фотографии, опубликованной 360tv.ru, показаны две девушки, которые стоят на краю каньона спинами к объективу камеры. При этом верхняя часть их тел оголена, в то время как на нижняя одета в штаны.

Если девушки не удалят снимок, то властям придется обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь их по статье об оскорблении чувств верующих, приведены в публикации слова замглавы администрации Унцукульского района Мухаммада Хамзатова.

Подобные снимки являются аморальным примером воспитания и негативно влияют на общественно-политическую ситуацию, считает он. "Вы же видели комментарии с угрозами. К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло. <…> Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили", — сказал Хамзатов. Одна из девушек удалила снимок, а вторая пока этого не сделала", — добавил чиновник.

Сулакский каньон — одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана, расположен в Казбековском районе, к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Каньон является своеобразной визитной карточкой и туристическим флагманом региона, сказано в справке на сайте администрации Казбековского района.

Между тем одна из героинь фотосессии Изабелла пояснила, что снимком девушки не планировали никого провоцировать или обижать, отметило издание. "Я не хотела никого обидеть. В моем понимании, возможно, не было какого-то знания местных законов или чего-то. Это не провокация ни в коем случае, конечно", — привело издание слова Изабеллы.

Сулакский каньон не является священным местом, к тому же закона, который бы запрещал делать откровенные фото на его фоне, нет. По ее мнению, власти района "просто пытаются раздуть из мухи слона", считает она.

О том, что Сулакский каньон не является священным местом, в интернете нет ни одного упоминания. При этом в это место ежегодно стекается множество туристов. В 2020 году около каньона, в Казбековском районе Дагестана, была размещена табличка с правилами о том, какую туристам нужно надевать одежду. В частности, в правилах было указано, что все туристки обязаны носить только закрытую одежду, не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках, отметило 360tv.ru.

Информация о табличке на смотровой площадке Сулакского каньона с призывом к приезжим соблюдать дресс-код, появилась 21 июля на странице паблика "lifedagestan" в Instagram. Туристы готовы придерживаться дресс-кода, который введен для них в Казбековском районе Дагестана, следует из видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash. Комментаторы видео раскритиковали требования к туристам. Некоторые заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей.

"По нашим обычаям не положено ходить голыми тут. Нормально одетыми — пожалуйста, мы всегда рады вас видеть", – приведены в публикации слова одной из местных жительниц.

Другой житель Эфенди возразил, что туристы могут ходить в чем угодно, привел его мнение 360tv.ru.

Между тем Минтуризма Дагестана уточнило, что табличку повесили не власти, а местные жители. К тому же в 2020-м муфтият Дагестана призвал туристов чтить местные традиции и устои. "Призываем отдыхающих гостей учитывать ментальность нашего региона. В муфтият все чаще поступают обращения от граждан республики с жалобами на неподобающее поведение, а также внешний вид некоторых отдыхающих", – приведено в тексте сообщение духовенства.

"Кавказский узел" ранее писал, что работающие с туристами владельцы мест отдыха и заведений общепита указали, что жители других регионов, приезжающие в Дагестан, соблюдали общепринятые правила приличия и до того, как муфтият призвал гостей республики к соблюдению дресс-кода. Муфтияту не стоило призывать туристов к соблюдению правил приличия в одежде, так как они и так с пониманием относятся к мусульманским традициям в республике, однако навязчивые рекомендации духовенства могут отпугнуть туристов, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" гости Махачкалы.

Напомним, что пользователи Instagram сочли опасным для туриндустрии Дагестана требование о дресс-коде. Дискуссия развернулась после того, как в сети появилась информация о табличке, призывающей приезжих носить закрытую одежду и не ходить в шортах, коротких платьях и купальниках, установленной возле Сулакского каньона в Казбековском районе.