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18:53, 12 июля 2025

Житель Северной Осетии извинился за избиение из-за шорт

Житель Владикавказа извинился за избиение из-за шорт. Стоп-кадр видео МВД по Северной Осетии от 12.07.25, https://t.me/mvd_rso_a/34790

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция отчиталась о задержании жителя Владикавказа, который избил приезжего из Дагестана из-за шорт. Задержанный на видеозаписи принес извинения.

Как писал "Кавказский узел", двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. Молодой человек из Дагестана пытался оправдаться, что его шорты достаточно длинные. 

Конфликт произошел 9 июля в одном из магазинов по улице Пожарского.  Потерпевший, 22-летний житель соседней республики, проезжая на территории города, остановился возле магазина совершить покупку. В магазине с ним вступили в конфликт молодые люди.  Один из них нанес парню удары по лицу, после чего неизвестные скрылись, сообщило МВД по Северной Осетии.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. "Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

К сообщению приложено видео, на котором задержанный извинился за случившееся. "9 июля 2025 года в одном из магазинов города в ночное время я нанес удар гостю республики. В своем действии раскаиваюсь, считаю себя виноватым в данной ситуации", - заявил мужчина, лицо которого заблюрено, и принес извинения.

Как писал "Кавказский узел", претензии жителей северокавказских республик к внешнему виду туристов обсуждаются уже на протяжении многих лет. Власти Дагестана еще в 2021 году подготовили памятку для гостей республики, где говорилось, в частности, что мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В 2023 году была выпущена обновленная версия памятки, где снова указывалось, что шорты, как и майки, носить в Дагестане не следует. В 2024 году дресс-код для туристов, исключающий "короткие шорты", был введен и в Кабардино-Балкарии. 

Летом 2020 года дискуссия о том, уместно ли носить на улицах кавказских городов шорты, затронула и Северную Осетию. "В Осетии все иначе (чем в Дагестане): тут нет однородной религиозной массы, нет четких общепринятых правил поведения. Владикавказ вообще по сути город светский, и что, кто и от кого должен требовать – не понятно", - писал тогда в блоге на "Кавказском узле" Алан Цхурбаев. Тем не менее, в последующие годы вопрос уместности шорт регулярно возникал вновь: в 2024 году туристку в коротких шортах прогнали из торгового центра во Владикавказе. "Ее окружили женщины, они ругаются, кто-то тычет в женщину в шортах какой-то длинной палкой, похожей на кусок плинтуса (...) Я считаю, что лучшее, что могли бы сделать те продавщицы - это помочь подобрать даме в шортиках приличный наряд", - написала автор блога "Блогерка. Северный Кавказ" на "Кавказском узле".

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Автор: "Кавказский узел"

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